全國第二屆線上小中英語單字比賽 強勢回歸

「2023 AI上學盃全國線上英語2000單字比賽」即將於112年4月22日(六)舉辦，即日起開放報名至3月10日截止。

本次為第二屆AI上學線上英語單字比賽，因應去年第一屆單字比賽受熱烈響應，今年力宇教育也不負眾望，不僅再次請來聯合學苑、更邀請台灣三星電子共同協辦本次競賽。比賽內容將比照第一屆辦法，包括「字彙英選中」、「字彙中選英」、「字彙例句測驗」、「字彙選擇」4項測驗，預計將有2500名學生參加。

力宇教育表示，為因應小中學生未來參加英檢初級或國中會考，透過線上平台舉辦英語單字比賽，刺激學生自主加強英語單字。報名比賽即隨贈一本英語2000單字教材，更鼓勵本身對於英語單字的熟練度還不足夠的參賽學生，透過附贈教材迅速加強英語單字能力。在有限的時間下，依照主題式分類單字，有效記憶必考且常用的英語2000單字。

台灣三星表示，隨著遠距學習、線上課程需求日漸升高，越來越多家長和學生希望能擁有一台滿足線上學習功能的平板設備，藉此台灣三星也希望透過學習平板做為競賽獎勵，鼓勵學生學習同時，也在落實遠距學習的同時、也滿足家長及學生對數位學習硬體的需求。

聯合學苑在本次競賽中，將提供成績優異的學生《好讀周報》一年份的實體報紙(52期)，呼應國中會考出題趨勢，提升跨領域閱讀能力並培養生活素養力，幫助學生有效理解長文，豐富的國內外時事議題文章更可拓展多元觀點，培養同理力與思辨力，充實大考寫作素材。

「2023 AI上學盃全國線上英語2000單字比賽」即日起開放報名至3月10日截止，欲參加的學生可至AI上學分校洽詢，名額有限歡迎學生踴躍報名。AI上學分校可至AI上學Facebook粉絲專頁詢問，小編會立即回覆唷！

更多比賽資訊詳見下方：

【2023 AI上學盃全國線上英語2000單字比賽】 報名時間：2023年1月9日(一)～2023年3月10日(五) 應試時間：2023年4月22日(六) 上午10:00~12:00 比賽地點：全國AI上學分校 報名費用：400元(報名即贈英語2000單字教材一份) 參賽對象：國小組5~6年級；國中組7~9年級 報名辦法：請至全國AI上學分校報名與繳費(點選文末連結找到AI上學分校位置) 比賽獎項：第1名：iPad mini／第2～3名：Samsung Galaxy Tab A8(X200)學習平板／第4～5名：力麗觀光聯合住宿券／第6~10名：小米手環7／第11～20名：《好讀周報》一年52期(實體報紙)

2023 AI上學盃全國線上英語2000單字比賽。圖／力宇教育提供

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人數位個別讀書指導班」。

【AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽】頒獎紀錄

回顧第一屆競賽中獲得前四名獎項的參賽者感言及頒獎紀錄，希望在本次比賽中各位參賽者也能全力以赴獲得最優秀亮眼的成績。

歡迎至全國AI上學分校詢問資訊，比賽熱烈報名中！