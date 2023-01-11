自學時間不浪費！寒假訂立目標、執行策略5方面著手 銜接大學畢生受用

如果，每個人一天都是24小時，為何有的人從容有致、完美呈現，有人卻掛一漏萬、被事情追著跑？善用自主學習時間，不只能平衡工作、娛樂、學習等區塊，還可以遊刃有餘地透過閱讀進行自我充電、順勢溝通。

「自主學習」是新課綱重要的核心精神，主要是讓學生決定有興趣、專長、好奇的領域或主題去進行規劃，你可以一人單獨執行，也可與其他同學合作完成，並擬定學習進度。每學期丹鳳高中圖書館都會請學生提交一份有主題的自主學習計畫書，依照自己排訂的進度和方式學習，透過自主學習的成果進行學習策略的評估、調整、反思。

每學期丹鳳高中圖書館都會請學生提交一份有主題的自主學習計畫書，依照自己排訂的進度和方式學習。圖／宋怡慧主任提供

自主學習能力並非與生俱來，是需要透過前人的指導及不斷重複練習自我引導學習，才能順利培養成功的能力。（朱蒨慧，2015）自主學習的定義是學生在學習過程中，自覺地：確定學習目標，選擇學習方法，監控學習過程，評價學習結果，並調節學習方法和自我認知，以達至善。（莫慕貞，2016）根據Knowles理論提到：在自我導向學習過程中，個人在有他人或沒有他人幫助的情況下，主動診斷學習需求、制定目標判斷人力和物質資源選擇和實踐適當的學習策略並評估成果，也就是學習者能夠控制並負責自己的學習。若從動機和能力進行學生自學前的診斷：

因而，在自主學習過程裡，教師角色轉為諮詢者、陪伴者、共同討論者的身分，學習者對於學習目標、學習內容、學習責任等面向。透過大手牽小手的方式，能按部就班地規劃、執行、反思，逐漸形成自學能力，包含學習與創新技能、資訊、媒體與科技素養，使用學習資源等。

學生在自主學習時間的安排，教師的責任在發掘學生更深層的學習驅動力，不要讓升學壓力與考試分數扞格孩子的學習動機，某種程度，學習的成功來自於自己能掌控學習這件事，並意識到自己能對學習負責。

學會選擇，人生從此不同：即便不斷在探索與試探學習與自己的關係，從中更瞭解自己的所欲，這是無法通過其他方式學到的。因而，唯有具備自主學習能力的人，才能改變自己的知識架構。

教師角色在搭建多元豐富的自主學習鷹架，如何引導學生自主學習，可從專題研究（獨立研究）培養學生資訊利用與研究的素養；利用圖書館軟硬體資源培養學生學術閱讀能力，讓學生能分辨資料的正確性、權威性、思辨批判能力、比較不同觀點的能力。善於解決問題的學學生容易成為熱愛學習的人。透過不斷協助學生自行擬定、嘗試、調整、修正、反思，翻轉過去學生被動的學習樣態，進階到師生討論學習的模式，最後轉為自主學習的實踐。因此，學生在寒假可以根據自己的需求，為自己擬定一個自學計畫：

1. 興趣有關：從喜歡的興趣著手，閱讀文本、拍微電影、球類運動等。 2. 學科學習相關：可以完成各科的學習作品、作業或是學科學習的延伸等。 3. 自身能力提升相關：證照檢定、技能增進（素描能力）、服務學習等。 4. 競賽成果相關：科學競試、專題研究、小論文、心得寫作等。 5. 升學探索相關：學群相關探究、職業試探、學習歷程檔案等。

以上各個面項，都是學生可以自行設定的主題範疇，當然，也可以自由發揮，不用設限主題。放手讓學生自主擬定，按照時間填入目標，與執行方式，預期成果。根據時程表完成自主學習計畫書的細項，學生就可以從如何去執行且完成的歷程，找到學習的最佳模式。我們無須強調計畫是否成功，成果是否達標，而是讓學生在自主學習的過程，持續修正設定的自學系統，從中找到自學的方法與策略，成為真正的自主學習者。

學生對有興趣、專長、好奇的領域或主題進行規劃，透過自主學習的成果進行學習策略的評估、調整、反思。圖／宋怡慧主任提供

學生對有興趣、專長、好奇的領域或主題進行規劃，透過自主學習的成果進行學習策略的評估、調整、反思。圖／宋怡慧主任提供

學生對有興趣、專長、好奇的領域或主題進行規劃，透過自主學習的成果進行學習策略的評估、調整、反思。圖／宋怡慧主任提供

案例分享

若從自己學校期末的自主學習成果分享會，高一發表的團隊沒有新學者的羞澀，反以穩健台風發表，過程沒有畏懼，把實踐的過程與同學分享，願意跨出第一步就是實踐的成功者。其中，許多組別的同學都熱衷研究拍照與構圖相關的主題，可見元宇宙時代來臨，大家都跟進科技潮流，善用文字與圖片進行個人平台行銷，傳遞知識，每個人都可以是自媒體平台的網紅，還有提到透過理財與自身實踐，落實減法人生，還會關注收支平衡、財富自由等面向。

學生對有興趣、專長、好奇的領域或主題進行規劃，透過自主學習的成果進行學習策略的評估、調整、反思。圖／宋怡慧主任提供

高二發表的團隊簡報與口說品質都十分優質，有一組以夢想綠建築為主題，真的透過手做完成綠建築的模型，還有透過自主學習時間，自學歌唱技巧、英文能力，成果就是當場唱出一首英文歌曲，祝福大家新年快樂，許多創意與成果都讓人眼目一新，也發現適時地引導，每個學生都從自主學習的時間，慢慢學會觀察問題、探究問題，以及解決問題的能力。或許，沒有最完美的自主學習成果，只有不斷修正前進的自主學習計畫，同時，我們也從中成為學習與時間的真正主人。

自主學習重視培養學生利用自主時間，「我的學習我做主」就是訂定目標、學會如何學習，從中思考生活與生涯技能的規畫與自我增能的安排。學生在自主時間獲得內在激勵與外在成長的鼓勵，自發主動的學習動機、能力自然延續，在中學階段學會自主學習的能力，若再銜接至大學端，必能成為熱於學習的終身學習者。在學生不僅看到學生展現的學習熱情，學生在實踐過程，找到學習的快樂，更具備多元創造力。