2022英文年度關鍵字／Goblin mode是什麼？三大流行詞彙報你知

「年度關鍵字」原本是美國方言協會用來結束年度會議的趣味性環節,現在不知不覺轉變成一個全球關注的傳統,每年各家字典都會選出最適合代表當年度的單字。

那 2022 年的年度關鍵字是什麼呢?今天小編就整理了三家英英字典所選出的關鍵字,來看看你對哪個字最有共鳴吧!

gaslighting

《韋氏字典》(Merriam Webster)今年以網路搜尋次數作為他們的選擇依據。在 2022 年間,gaslighting這個字的搜尋次數一口氣暴增了 1,720%,榮登年度關鍵字。

Gastlighting 是指利用心理操縱的方式,誤導他人自我懷疑,以達到自己的目的,中文翻譯成「煤氣燈效應」。

至於為什麼是煤氣燈呢?這其實源自於一個叫做《Gas Light》的劇本。劇中,丈夫為了控制妻子,不斷將家中的煤氣燈調暗,當妻子問起時,他卻一直表示煤氣燈跟往常一樣,並沒有變暗。最後妻子因為自我懷疑而發瘋,被關進瘋人院中。後來,gaslighting 就演變為一種心理操控的手段。

講了這麼多,我們來看個gaslight的例句吧:

When asked about my missing wheelie bin, my neighbor tried to gaslight me.(我問鄰居有關我滾輪垃圾桶不見的事,他卻一直假裝沒這回事。)

goblin mode

《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary)以往都是由編輯選擇當年度的關鍵字,今年一改常態,採取投票的方式。而goblin mode這個字脫穎而出,獲得了93%的壓倒性支持率。

Goblin「哥布林」是一種矮小的精靈,個性貪婪狡詐。而goblin mode「哥布林模式」則是指一種光明正大擺爛、耍廢、無所事事的態度,通常是為了逃避社會現況或他人期待哦。

這個字可以搭配寫成(be) in goblin mode或者to go goblin mode。例如:

This weekend I'm going to be in full goblin mode. Don't ask me to go out.(我這週末要瘋狂耍廢。別約我出門。)

teal

《麥覺理字典》(Macquarie Dictionary)是澳洲非常具有權威的字典,收錄很多澳洲英文和紐西蘭英文。而他們選出的 2022 年度關鍵字為 teal。

Teal 是指「深青色、藍綠色」,大家可以參考底下的色塊:

我們直接先看例句:

The girl wore a lovely teal dress with gold buttons.(女孩穿著一件漂亮的深青色洋裝,上頭還有金色的鈕扣。)

這邊補充一個小知識。teal 除了指藍綠色這個顏色以外,在澳洲英文中也可以指「中立的獨立候選人,強力推廣環境與氣候政策,並將廉潔擺在從政的第一位」。這些候選人形成一股「青」流,成為澳洲政治中一股不可忽視的新興力量。

不曉得這三個字中,你最喜歡哪個字呢?也歡迎大家跟小編分享你自己的年度關鍵字喔!

延伸閱讀

1. 【2020 年度關鍵字】『無薪假』、『吃播』的英文怎麼說?

2. 精華版關鍵時事!居家檢疫英文可以怎麼說?

3. 「【看時事學英文】為何俄羅斯要攻打烏克蘭?」- Why Does Russia Want to Invade Ukraine Now?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】