2022英文年度關鍵字／Goblin mode是什麼？三大流行詞彙報你知

「年度關鍵字」原本是美國方言協會用來結束年度會議的趣味性環節，現在不知不覺轉變成一個全球關注的傳統，每年各家字典都會選出最適合代表當年度的單字。

那 2022 年的年度關鍵字是什麼呢？今天小編就整理了三家英英字典所選出的關鍵字，來看看你對哪個字最有共鳴吧！

gaslighting

《韋氏字典》（Merriam Webster）今年以網路搜尋次數作為他們的選擇依據。在 2022 年間，gaslighting這個字的搜尋次數一口氣暴增了 1,720%，榮登年度關鍵字。

Gastlighting 是指利用心理操縱的方式，誤導他人自我懷疑，以達到自己的目的，中文翻譯成「煤氣燈效應」。

至於為什麼是煤氣燈呢？這其實源自於一個叫做《Gas Light》的劇本。劇中，丈夫為了控制妻子，不斷將家中的煤氣燈調暗，當妻子問起時，他卻一直表示煤氣燈跟往常一樣，並沒有變暗。最後妻子因為自我懷疑而發瘋，被關進瘋人院中。後來，gaslighting 就演變為一種心理操控的手段。

講了這麼多，我們來看個gaslight的例句吧：

When asked about my missing wheelie bin, my neighbor tried to gaslight me.（我問鄰居有關我滾輪垃圾桶不見的事，他卻一直假裝沒這回事。）

goblin mode

《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）以往都是由編輯選擇當年度的關鍵字，今年一改常態，採取投票的方式。而goblin mode這個字脫穎而出，獲得了93%的壓倒性支持率。

Goblin「哥布林」是一種矮小的精靈，個性貪婪狡詐。而goblin mode「哥布林模式」則是指一種光明正大擺爛、耍廢、無所事事的態度，通常是為了逃避社會現況或他人期待哦。

這個字可以搭配寫成(be) in goblin mode或者to go goblin mode。例如：

This weekend I'm going to be in full goblin mode. Don't ask me to go out.（我這週末要瘋狂耍廢。別約我出門。）

teal

《麥覺理字典》（Macquarie Dictionary）是澳洲非常具有權威的字典，收錄很多澳洲英文和紐西蘭英文。而他們選出的 2022 年度關鍵字為 teal。

Teal 是指「深青色、藍綠色」，大家可以參考底下的色塊：

我們直接先看例句：

The girl wore a lovely teal dress with gold buttons.（女孩穿著一件漂亮的深青色洋裝，上頭還有金色的鈕扣。）

這邊補充一個小知識。teal 除了指藍綠色這個顏色以外，在澳洲英文中也可以指「中立的獨立候選人，強力推廣環境與氣候政策，並將廉潔擺在從政的第一位」。這些候選人形成一股「青」流，成為澳洲政治中一股不可忽視的新興力量。

不曉得這三個字中，你最喜歡哪個字呢？也歡迎大家跟小編分享你自己的年度關鍵字喔！

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