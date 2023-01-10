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成大研發超級電腦關鍵技術 將打造另一座護國神山

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大工程科學系講座教授黃吉川（左）團隊，花費10年時間，研發出名為「平等拓樸 （Equality topology）」的高效率網路拓樸架構。圖／成大提供
成大工程科學系講座教授黃吉川（左）團隊，花費10年時間，研發出名為「平等拓樸 （Equality topology）」的高效率網路拓樸架構。圖／成大提供

發展超級電腦技術不僅耗時、還要花費鉅額資金，成大工程科學系講座教授黃吉川團隊，花費10年時間，研發出名為「平等拓樸 （Equality topology）」的高效率網路拓樸架構，已取得多國專利，可設計出超越10E等級的高效率超級電腦，針對目前美國、中國、歐盟及日本在競爭建置1E（約1000萬台桌機的計算力）等級的超級電腦，是一突破性的關鍵核心技術。

黃吉川表示，目前全世界超級電腦一年市場規模約200億美金，而雲端中心則高達2000億美金。成大團隊已經和日本富士通公司簽約，3月將展開「氣象局的研究型系統」實機測試，也陸續和其他公司洽談合作。這項世界級的突破，無論是在市場商機還是國家科技戰略產業，都有極大發展的機會，最大的希望是將這項技術根留台灣，進而建立一座新的護國神山產業。

在設計與建置超級電腦中，網路拓樸架構是極其重要的一環，攸關整體架構的計算效能。黃吉川指出，超級電腦中的伺服器就像是生產商，而交換器像是通路商，若通路商的交通運輸狀況不佳，則縱使產品生產再多，也無法順暢銷售賺取利潤。因此交換器的串接效率，將決定整座超級電腦的總計算力是否能順利提升。

「網路拓樸如同國家道路系統規劃，而我們的網路拓樸就是在交通規則上，比別的拓樸方便且更有流通效率。」黃吉川表示，「平等拓樸」概念是在一個圓圈中進行布點，每個點就是一台交換器，每個節點對外所看到的世界都是一模一樣，大家都是「平等」出發，即其具有高度的對稱性，方便交通路由表的建置與讀取。

團隊指出，對比目前市佔率達5成以上的胖樹（Fat-tree）拓樸，交換器需要上下層層尋找兩台伺服器間的串接線路，才能進行溝通。平等拓樸從小系統到幾10E等級之超級電腦或雲端中心的建置驗證中，其模擬效率均勝過其他網路拓樸，即贏過市面普遍使用的胖樹拓樸以及3D、5D環（Torus）的網路拓樸。

平等拓樸還具有高度的擴展性，能夠串接百萬個計算節點以上，此技術可建置出Zetta （1000E）等級的超級電腦，這是未來全球在競爭高科技研發設計產業中最重要的核心利器。

這項技術已取得歐盟、美國、日本、中國、韓國以及中華民國等國專利，相關的論文去年12月底發表在國際期刊《The Journal of Supercomputing》，篇名為 ”Performance evaluation of muti-exaflops machines using Equality network topology”，受到全球矚目。

成大工程科學系講座教授黃吉川（右二）團隊，花費10年時間，研發出名為「平等拓樸 （Equality topology）」的高效率網路拓樸架構。圖／成大提供
成大工程科學系講座教授黃吉川（右二）團隊，花費10年時間，研發出名為「平等拓樸 （Equality topology）」的高效率網路拓樸架構。圖／成大提供
成大工程科學系講座教授黃吉川帶領學生參加高速運算暨人工智慧學生競賽，獲得許多獎項。圖／成大提供
成大工程科學系講座教授黃吉川帶領學生參加高速運算暨人工智慧學生競賽，獲得許多獎項。圖／成大提供

團隊 日本

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