成大研發超級電腦關鍵技術 將打造另一座護國神山

發展超級電腦技術不僅耗時、還要花費鉅額資金，成大工程科學系講座教授黃吉川團隊，花費10年時間，研發出名為「平等拓樸 （Equality topology）」的高效率網路拓樸架構，已取得多國專利，可設計出超越10E等級的高效率超級電腦，針對目前美國、中國、歐盟及日本在競爭建置1E（約1000萬台桌機的計算力）等級的超級電腦，是一突破性的關鍵核心技術。

黃吉川表示，目前全世界超級電腦一年市場規模約200億美金，而雲端中心則高達2000億美金。成大團隊已經和日本富士通公司簽約，3月將展開「氣象局的研究型系統」實機測試，也陸續和其他公司洽談合作。這項世界級的突破，無論是在市場商機還是國家科技戰略產業，都有極大發展的機會，最大的希望是將這項技術根留台灣，進而建立一座新的護國神山產業。

在設計與建置超級電腦中，網路拓樸架構是極其重要的一環，攸關整體架構的計算效能。黃吉川指出，超級電腦中的伺服器就像是生產商，而交換器像是通路商，若通路商的交通運輸狀況不佳，則縱使產品生產再多，也無法順暢銷售賺取利潤。因此交換器的串接效率，將決定整座超級電腦的總計算力是否能順利提升。

「網路拓樸如同國家道路系統規劃，而我們的網路拓樸就是在交通規則上，比別的拓樸方便且更有流通效率。」黃吉川表示，「平等拓樸」概念是在一個圓圈中進行布點，每個點就是一台交換器，每個節點對外所看到的世界都是一模一樣，大家都是「平等」出發，即其具有高度的對稱性，方便交通路由表的建置與讀取。

團隊指出，對比目前市佔率達5成以上的胖樹（Fat-tree）拓樸，交換器需要上下層層尋找兩台伺服器間的串接線路，才能進行溝通。平等拓樸從小系統到幾10E等級之超級電腦或雲端中心的建置驗證中，其模擬效率均勝過其他網路拓樸，即贏過市面普遍使用的胖樹拓樸以及3D、5D環（Torus）的網路拓樸。

平等拓樸還具有高度的擴展性，能夠串接百萬個計算節點以上，此技術可建置出Zetta （1000E）等級的超級電腦，這是未來全球在競爭高科技研發設計產業中最重要的核心利器。