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日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

國中數學／熟記觀念、舉一反三 方能迎刃而解！

聯合新聞網／ 力宇教育

108課綱上路後，素養題在各項考試中占據的比重越來越高，讓許多同學頭疼不已，題幹落落長，寫數學題卻像在看短篇小說一樣，只要一不留神錯過一個部分，就與正解無緣。所以在寫素養題時，學生必須有耐心的閱讀完題目，並從中找出所給的數學條件，才得以解題。此外熟記觀念特性，靈活運用，練習舉一反三也很重要，看到正三角形就想到三心同一點，看到正六邊形就想到是由六個正三角形所組成，如果在解每一題題目時，都可以快速聯想到他的特性，那答題絕對難不倒你。

以下是力宇教育李熙老師給國三同學的一題題組題，題目文字非常多，但只要清楚抓出需要的數據條件與題目所求，就可以輕鬆解出答案，趕快讓我們跟著李熙老師來挑戰看看吧！

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