好讀周報／水晶指甲惹禍 國中生被懲罰「不准領畢業證書」 

文／陳韻涵

新聞故事：澳洲雪梨麥凱勒女子中學上月12日舉行畢業典禮，卻有70名學生因為配戴水晶指甲而遭教師隔離在教室內嚴厲訓斥，部分學生最終獲准出席畢典，卻只能坐在會場最後方，且無法上台領取畢業證書。

挨罰學生的家長到場觀禮卻未見到孩子，痛批校方「假裝這群女學生不存在」，忽視學生權益。校方表示，早已明確告知服儀規定，拒絕讓步。

對於正值青春期的女學生而言，畢典慎重打扮是必要的，多達70名學生花費時間與金錢做了乳白色的仿真水晶指甲，希望能在畢典上留下美麗的難忘回憶，沒想到卻成為噩夢。

老師抓到學生做指甲後，禁止她們進入畢典會場，並把她們集中在教室裡訓斥。

挨罰學生克里希的母親莎拉表示，許多家長向公司請假，出席原訂上午9點開始的畢典，「但畢典拖到10點才開始，這期間沒人知道孩子在哪裡，因為老師在教室罵她們，部分家長無法等到典禮開始而直接離席，帶著遺憾返回工作崗位。」

這所女校的畢業舞會在畢典前4天舉行，因此大多數學生早就做好美甲參加舞會。莎拉表示，許多學生為了參加畢典隔天舉行的另一場舞會，當然不會卸掉美甲。

莎拉表示，女兒克里希等挨罰學生最終獲准進入畢典會場，但她們被安排坐在會場最後面，且司儀未唱名讓她們上台領畢業證書。

莎拉質疑，部分老師允許擦亮紅色指甲油的學生參加畢典，卻懲罰做仿自然款水晶指甲的學生，「簡直雙重標準」。她說：「學生認真求學4年，經歷新冠肺炎避疫考驗，我理解校規，但這樣對待學生不妥」，「形同霸凌」。

另一名挨罰學生當著老師的面自行剪短水晶指甲，但老師仍不准她出席典禮。她的母親莉莉說：「每個學生都有權利畢業，無論是否美化指甲。」

這所公立女中所屬的雪梨北部學區主席霍普表示，校方行為「完全不當」，要求地方教育廳徹查。

校方發言人反控家長說的挨罰人數不正確，強調是57名學生挨罰。校長則表示，學期初即以書面及口頭告知校方在許多場合對於學生服儀的期待，包括畢典不得做指甲。如今木已成舟，但學生及家長希望把這件事昭告天下，盼學妹未來不再受害。