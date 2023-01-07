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疫後國際有機農業趨勢 人才經驗交流擺第一

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
明道大學舉辦疫情時代的國際有機農業趨勢的國際術學見面會，國內知名有機農會專家到場。圖／明道大學提供
明道大學舉辦疫情時代的國際有機農業趨勢的國際術學見面會，國內知名有機農會專家到場。圖／明道大學提供

IFOAM（國際有機農業聯盟）在全球22國擁有270名成員，明道大學近日邀請聯盟成員到校，舉辦來台唯一一場學術見面會，會中分享新冠肺炎疫情後的國際有機農業趨勢，並期待恢復因疫情中斷的國際有機交流活動。

IFOAM -Organics International在1972年成立於1972年，是世界最大農業NGO非營利組織，明道大學智慧暨精緻農業學系是台灣第一個以學系名義正式加入IFOAM成為會員，元月2日請IFOAM Asia執行長Jennifet Chang來台，昨天下午研討後疫情時代的國際有機農業趨勢，明道大學彙整後今天說明研討成果。

Jennifet Chang表示，台灣經濟條件跟地利位置極佳，過去有傲人的農業成就，是聯盟在西太平洋推動有機農業的重要夥伴，期許IFOAM能與明道大學或台灣農業相關政府機構合作共同推動國際有機農業發展，也希望台灣能成為一個重要訓練據點，成為周邊國家學習有機農業的重要基地

農委會有機農業推動大使的明道大學前校長陳世雄說，台灣有機農業促進法通過後，有機農業栽種面積增加2倍，政府也投入很多經費推動，相信這是一個很好的趨勢，分享會探討台灣因應後疫情時代對農業發展與糧食供應的議題，期能加速國內有機農業轉變，推動淨零碳排放新農法。

智慧農業學系劉程煒主任表示，明道大學智慧暨精緻農業學系過去與IFOAM深度合作，辦理國際有機學術研討會，引進最新有機趨勢與觀念，並遴選優秀學生到加拿大與菲律賓進行相關交流活動，希望這次座談會後能恢復中斷已久的國際有機交流活動。

IFOAM亞洲區執行長Jennifer Chang說明會務與發展。圖／明道大學提供
IFOAM亞洲區執行長Jennifer Chang說明會務與發展。圖／明道大學提供

疫情 新冠肺炎

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