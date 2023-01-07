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第42屆行政院文化獎 黃俊雄、李淑德、吳靜吉獲殊榮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第42屆行政院文化獎得主黃俊雄將內台布袋戲帶進電視，將其父黃海岱的《忠勇孝義傳》改編為電視布袋戲《雲州大儒俠》，掀起台灣布袋戲的風潮。圖／文化部提供
第42屆行政院文化獎得主黃俊雄將內台布袋戲帶進電視，將其父黃海岱的《忠勇孝義傳》改編為電視布袋戲《雲州大儒俠》，掀起台灣布袋戲的風潮。圖／文化部提供

行政院文化獎為我國官方主辦等級最高的國家文化獎項。文化部今天公布第42屆行政院文化獎得主，由有「台灣小提琴之母」之稱的李淑德、布袋戲人間國寶黃俊雄，以及當代劇場教育家吳靜吉獲殊榮。

李淑德投入台灣弦樂教育逾50年，長年奔走尋找適於演奏小提琴的少年人才，耐心培育全台各地資賦優異的小提琴少年，培養出許多知名小提琴家與學者，對台灣音樂發展及提升國際能見度具卓越貢獻，因而有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」及「製造人才的人才」等稱號。

她曾於1993年榮獲「台美基金會人文獎」、2015年獲頒教育部「藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」、2017年獲總統頒授二等景星勳章。

黃俊雄自14歲起隨其父黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術，19歲自組五洲園第三團，勇於嘗試布袋戲的改革，演出形式廣受好評，不僅在內臺布袋戲嶄露光芒，1958年更以布袋戲電影《西遊記》參加法國坎城影展。

黃俊雄1970年代起更將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，其中《雲州大儒俠史豔文》更風靡全國，「在電視前看史豔文」也成為台灣人的共同回憶。其於2002年獲第37屆電視金鐘獎終生成就獎特別獎、2006年獲第十屆國家文藝獎偶戲藝師、2010年獲教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎、2011年獲文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章。

吳靜吉是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。對當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻成果，被譽為台灣文化的推手。

1977年吳靜吉與金士傑等人接手耕莘實驗劇團（後更名為蘭陵劇坊），將La MaMa實驗劇坊的經驗與訓練方法帶回台灣，融合東西方劇場元素與台北生活經驗，開創演員為主的劇場概念，對台灣當代劇場發展影響深遠。吳靜吉將自己定位為「無圍牆的教育工作者」，協助各領域創造「創造力」，授課、演講、參與劇團，健全我國文化藝術環境事務，並開創偏鄉藝術教育，讓偏鄉兒童有權利接觸多元劇場、讓藝術變得可親可近。

吳靜吉曾於2020年獲教育部第7屆「教育部藝術教育貢獻獎」終身成就獎、2021年獲文化部文協獎章。

被譽為台灣文化推手的吳靜吉，在當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等貢獻良多，榮獲第42屆行政院文化獎。圖／吳靜吉提供
被譽為台灣文化推手的吳靜吉，在當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等貢獻良多，榮獲第42屆行政院文化獎。圖／吳靜吉提供
有「台灣小提琴之母」美譽的李淑德，投入臺灣弦樂教育逾50年，榮獲第42屆行政院文化獎。圖／屏東縣政府文化處提供
有「台灣小提琴之母」美譽的李淑德，投入臺灣弦樂教育逾50年，榮獲第42屆行政院文化獎。圖／屏東縣政府文化處提供

布袋戲 劇場 教育部 行政院

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