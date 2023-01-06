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機長驚喜廣播送暖祝福小綠綠 北一女家長感動落淚
北一女樂儀旗隊受邀赴美參加玫瑰花車遊行，今天平安返台，回程華航班機由北一女家長會榮譽會長蔡武恭擔任機長，特別廣播送上暖心祝福。同行家長鄭嘉蕙分享，許多家長一聽都哭了，尤其提到精神、態度、品格，大讚真的講很好，同班機一名空服員也是儀隊隊員的家長。
此行出訪美國共有127位學生與10名師長，以及35位家長陪同，來回班機上也有多位北一女校友與家長獻上驚喜，其中以北一女家長會榮譽會長蔡武恭在機上廣播祝福孩子們，最令人動容。
陪女兒、儀隊黑槍邱若安赴美的北一女樂儀旗家長後援會長楊永玲表示，「完全不知道有這個，超驚喜！」尤其有其他旅客同行，沒想到蔡會長講了這麼長一段話，內心感到激動又感動。尤其這些話語是孩子親身經歷，暑假接下任務後開始苦練，那段日子蔡會長也經常來看大家。
家長鄭嘉蕙與先生陪同女兒、樂隊隊員易昀一同前往，她說，同學們對蔡武恭很熟悉，印象中的他就是一身輕便在校園裡忙進忙出、協助學校和學生，甚至拿著工具在幫忙修東修西，自己還是第一次看到蔡武恭穿著一身機長正裝，直呼帥。
鄭嘉蕙說，蔡武恭是上屆家長會長，平時都會來看練習，許多家長當聽到機上廣播，內心感動不已，她自己甚至還哭了，孩子更是驚喜萬分。
不只蔡武恭的暖心舉動，儀隊隊員李宥儀的媽媽是空服員，去程與回程班機同行，也一起參與抵美首日行程、陪孩子練習。
楊永玲說，去程班機的座艙長管慧雯是第18屆北一女儀隊，看到學妹們很開心也激動，特別鼓勵也分享「真正的旅行，不在去了多少地方，而在眼界心胸的擴展。加油！你們正在這條路上。」
楊永玲分享，第1屆北一女儀隊隊員梁蘭蓁今年70幾歲，這趟美國行有她居間聯繫促成許多美事，玫瑰花車遊行當天更是陪孩子走了9公里，也鼓勵學妹們「妳們的努力，成就了這次玫瑰花車之旅，是最美的回憶。」
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