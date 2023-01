趣味英文／英國古老童謠 星期三出生的小孩竟然最命苦！？

大家小時候應該都有用過打油詩、記口訣的方式背一些知識或單字吧!像是小編現在依然還是要用「一月大、二月小…」的口訣算一下到底這個月是30還是31天。那麼其實國外的小朋友也是如此哦!有很多英文童謠(nursery rhyme)就會用韻律和歌詞,幫助孩子發展基本的語言和數學知識。

今天小編就要來分享一首英國的古老童謠《Monday's Child》,這首童謠是為了讓孩子記住星期一到星期日的說法,同時也有一點算命的成分在裡頭。就讓我們一起來看看吧!

Monday's child is fair of face

Fair 在文學和古英文中是指「漂亮的」,類似於 pleasing 或 attractive。所以這句話就是在說「星期一出生的孩子有漂亮的臉蛋」唷!

Tuesday's child is full of grace

Grace 有很多意思,在這句話中是取「優雅」的意思。因此,整句話就是說「星期二出生的孩子舉止優雅」。大家也可以參考英英字典對這句話的解釋:

People born on a Tuesday will supposedly be very gracious, agreeable, refined, and polite in manner or behavior.(星期二出生的孩子親切可人、舉止優雅。)

Wednesday's child is full of woe

Woe 這個字則是名詞「困難、災厄」,像是片語 woe is me 就是「我好命苦、我好慘」的意思哦,很有趣吧!

回到原句,Wednesday's child is full of woe 就是在說「星期三出生的孩子注定吃苦」。不過大家也不要太擔心,童謠本身是為了押韻:face / grace、woe / go、loving / giving / living,所以才會使用 woe 這個字哦。星期三的小孩還是很棒的!

Thursday's child has far to go

Far to go 是指「可以走得很遠」,因此這句話就是在說「星期四的小孩可以走得很遠」。而這裡的「遠」,可以指活得很久、很長壽,也能指事業很長遠成功。這兩種詮釋方法是最傳統、最廣為人知的哦!

類似的片語還有像是 go far 或者 go a long way,都是指「(未來)會非常成功、前途看好」的意思。我們看個例句:

I believe Joyce will go far. She has all the qualities of a good leader.(我相信 Joyce 未來會飛黃騰達。她具備好的領導者的所有特質。)

Friday's child is loving and giving

Loving and giving 在這裡是現在分詞當形容詞的用法,解釋為「有愛心的、樂於助人的」,因此整句的意思就是「星期五的孩子有滿滿的愛與施予」哦!

那比方說我們想形容人很有愛心,也可以直接用 loving 來描述。例如:

Ken is a loving, caring, and considerate young man.(Ken 是個充滿愛心又體貼的年輕人。)

Saturday's child works hard for a living

Living 是名詞「生活、生計」的意思。比方說如果人家問你這句,就是在詢問你做什麼工作維生:

What do you do for a living?(你是靠什麼維生?)

所以說 Saturday's child works hard for a living 就是在說「星期六出生的孩子為了生活勤奮打拚」。

And the child that is born on the Sabbath Day

Is bonny and blithe and good and gay

最後,Sabbath Day 是指「安息日」,對基督徒來說就是「星期日」。因此整句話的意思是「安息日 / 星期日出生的孩子,惹人愛、歡樂、良善且快樂」。

你是哪天出生的孩子呢?覺得這首童謠有準確預測你的命運和個性嗎?如果喜歡今天的分享,記得常回希平方,吸收趣味又實用的英文資訊哦!

