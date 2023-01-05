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國中英語／八上第三次考前重點整理 「花費時間／金錢」spend, cost, take, pay

聯合新聞網／ 力宇教育

明年就要參加會考的國八同學們，是否已經燃起緊張的情緒了呢？ 除了課程內容之外，也要逐步地把國七的內容複習起來。過年前的第三次段考，你準備好了嗎？ 針對這次英語段考範圍，力宇教育Kreis老師特別挑出主要重點「花費時間／金錢」的特殊動詞 spend, cost, take, pay 來進行重點複習，再播放影片之前，同學們先做做下面的題目吧！

The homework ______ us 2 hours to finish.

It ______ Jenny NT$1000 to buy the gloves.

She spent 30 minutes ______ (clean) her room.

My brother spnt 500 dollars ______ the video game.

I will pay NT$2000 ______ the jeans.

看完Kreis老師的段考重點整理後，相信同學對於「花費時間／金錢」的特殊動詞都有更深的印象了，再比對一下前面的題目，是不是都答對了呢？ 第三次段考還有其他重要的考點，各位同學要好好加油喔！

延伸資訊：

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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