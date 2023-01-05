新北藝文活動多 府中15推電影講座、空軍一村開特展
新北藝文活動一檔接一檔，府中15推出「電影行業必備密技」系列講堂，安排了編劇、導演和製片講座，民眾可免費報名參加；眷村文化園區空軍三重一村則展出防空部隊的特展，可一睹防空部隊珍貴老照片，與1945年美軍空照圖，一窺三重過去的歷史。
府中15是新北市影音藝術發展據點，長期規畫多元主題策片，並透過各式藝文展覽、動畫影片播映及教育推廣活動，致力於培育影視教育推廣及人才。「電影行業必備密技」系列講堂，邀請與導演周美玲長期合作的知名攝影師劉芸后，分享從電視、電影攝影到導演創作身分轉換；系列講堂即日起開放免費報名，後續預計推出剪輯、紀錄片拍攝等專業領域講堂。
新北空軍三重一村「晴空下的守護者-空軍三重一村與防空部隊的記憶」特展，並邀請光榮國中師生觀展，讓學生一睹防空部隊珍貴老照片，以及1945年美軍空照圖下的學校模樣。文化局說，三重區光榮國中小一帶，為空軍防空砲兵司令部舊址，自1968年移駐至台北市南機場後就無遺跡可循，盼藉由特展讓光榮國中師生們更加了解校地前身的特殊歷史與意義。
展場內還展示40高射砲座模型，光榮國中主任蔡國威說，這次參觀，能夠讓孩子們了解更多有關學校及三重的歷史實屬難得。特展自即日起展出，春節期間也照常開放。
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