品格教育實踐研究與檢討：致商書院

【文.洪大翔/致理科技大學企業管理系助理教授兼致商書院執行長、劉芬美/致理科技大學財務金融系教授兼商務管理學院院長】

致理科技大學商務管理學院為培育學生之職能品格素養,透過非正式課程實踐與職能對應之品格養成,於2020年8月起設置「致商書院」,明訂「推動與職能相關之品格培育計畫」,並將職場素養列入學院職能檢核項目。

許多學校的書院機制是結合住宿學生在校生活推動,宿舍幹部協助書院活動之推動。本校則因通勤學生占多數,為擴大參與,書院以激勵學生參與學務處、通識學部及所屬學系舉辦之品格相關活動為主,一年級新生參與學院指定之活動,二至四年級則自各系指定之與品格培育相關的活動清單中,選擇參加數場活動。

為便於推展,書院以學系及班級為單位,書院院長由商管學院院長擔任,5位系主任為該系之總導師,書院導師則由各新生班原任班級導師擔任,並指定2至3位班級幹部擔任小組長,協助執行學院指定之共同活動,並協助導師輔導學生於四年內完成書院指定之任務。

依據商管學院之目標職能,書院定義五類重點品格,包括:誠信、敬業、團隊合作、熱心及倫理。首先參考過去研究及實務研擬出衡量各構面的題項,如表一,進而依探索性因素分析檢定結果對題項進行調整與保留,最後執行驗證性因素分析,且通過信效度檢測,發展出書院之品格量表(五點),包括:誠信8題、敬業9題、團隊合作9題、熱心11題、倫理8題,共45題。

學生於入學時、二年後及四年級上學期填寫三次量表,以利進行前後測差異分析,檢測書院運作對品格培育之有效性,對影響效果不顯著者,彈性調整活動清單。截至目前,109及110學年度入學新生已填寫兩次量表,111學年度入學新生則填寫第一次。本文以109及110級入學學生之品格培育概況為例說明書院運作概況。

書院品格活動的規劃與實踐

大學四年是機會的探索,更是人生定錨的開始,職涯規劃不是進入社會才須思考的問題,而是當進入大學的第一年,即能透過誘導而善加利用校園豐沛的資源來認識自己與創造機會,進而開始規劃學習者自己未來的人生。書院把握最後品格塑造黃金階段,利用全體大一新鮮人認識新環境氛圍,透過校、系與班際等非正式課程活動來凝聚班級向心力與系、院校的認同感,與目前臺灣大多數大學校院所實施書院,以英式博雅書院概念為原型發展主題式住宿教育(熊可揚,2019),或以課程活動申請制來選擇性實施對象是有所不同的。

致商書院以109級入學新生為試辦期,110級入學新生則正式實施並列為職場素養檢核項目。書院規範每年均列入新生手冊,排入新生輔導活動,由系主任負責介紹。另外,由各班導師協助對新生進行品格量表前測,而於二年級上學期再進行後測。

新生入學第一學期之指定活動包括新生盃創意合唱比賽、校慶運動大會(參與大隊接力或場邊啦啦隊),此階段為增進彼此認識、培養默契,形塑「團隊合作」、「敬業」與「熱心」等品格的認知;更重要的是藉此提升新生對所屬團隊的凝聚力與榮譽心。

第二學期的品格則包括「品格電影週」及「禮儀餐會」系列活動。各系選擇與目標職能品格相關之影片,由各班書院導師放映後帶領學生分享、討論與反思。書院訂有獎勵辦法,由導師遴選,對積極主動分享心得且表現優異之同學給予獎勵金。「禮儀餐會」系列活動包括前期籌備及當日活動,籌備期先邀請業界專家對各系師生進行「禮儀餐會研習」,傳達餐會禮儀、尊師重道、榮譽、互動禮節、珍惜食物、在群體中之自我角色的表現認知等訊息。

「禮儀餐會」強調「做中學(Learning by Doing)」,研習後由書院執行長召集各班書院組長,組成餐會活動籌辦團隊,負責排定時間、地點、布置(包括海報、餐桌椅排列、活動動線)、餐點位置、邀請卡設計與傳遞、分組名單擬訂等任務。「禮儀餐會」當日則由系主任與導師引導學生入場,呈現好禮有序的社交態度。

然而,因遇新冠疫情高原期,109級新生僅辦理兩系兩場禮儀餐會,其後全國進入遠距教學至學期結束,另改以線上音樂與藝術活動週系列替代「禮儀餐會」。110級新生則延後於二年級上學期進行,在活動過程中拍攝10分鐘影片,讓學生進行自我反省與檢討。

分析方法與結果

109及110級全體新生計700人,受測人數分別為561及632人,回收率80.1%及90.3%。信度分析(Cronbach’s Alpha及鑑別度分析)通過檢測,效度分析(KMO值及Bartlett檢定值、驗證性因素分析)亦達顯著水準,如表二、表三。

利用單因子單變量變異數分析(ANOVA)進行前後差異比較,依據不同系別新生對不同品格認知差異進行獨立性樣本變異數比較。結果顯示,109及110級新生參與品格活動後,各項構面之認知程度均顯著提升,各系學生之認知提升程度亦有部分顯著差異。

未來展望

非正式課程型態的品格培育,參與活動僅是手段之一,更重要的是學校的環境與師長的身教,深深影響學生的氣度。致商書院以一年級新生作為全院推動對象,二年級以上則轉由系進行輔導。書院學員一屆約700位新生,相較於住宿型與主題式書院來說,人數規模較龐大,制度推動的良法與活動設計參與的美意須循序漸進,並利用學校既定之場合,如新生手冊與輔導、迎新、班會、系週會及學務處與通識學部的活動場合進行推廣。

2021至2022年的疫情不僅限制了大型活動的舉辦,也影響書院與導師的協調。展望未來疫情變數降低後,在執行面將進行改善,包括問卷的發放與追蹤的管理、提升問卷回收比率、對個別活動進行有效性檢測,必要時調整活動內涵等。

品格活動與培養是教育重要一環,非少數活動或短期,如一學期或一年半載的推動可以達到認知的提升。110級入學學生將於2025年6月畢業,2025年1月將進行最後一次量測,將可衡量學生在經歷更多面向學習與體驗與提升品格認知的相關性。

書院的運作並不容易,5位系主任及13位新生班導師需要關注學生四年內的品格相關活動參與狀況,額外增加負擔與責任,需要學校在制度上給予支持與激勵。

