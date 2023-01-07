品格教育實踐研究與檢討：致商書院

【文．洪大翔／致理科技大學企業管理系助理教授兼致商書院執行長、劉芬美／致理科技大學財務金融系教授兼商務管理學院院長】

致理科技大學商務管理學院為培育學生之職能品格素養，透過非正式課程實踐與職能對應之品格養成，於2020年8月起設置「致商書院」，明訂「推動與職能相關之品格培育計畫」，並將職場素養列入學院職能檢核項目。

許多學校的書院機制是結合住宿學生在校生活推動，宿舍幹部協助書院活動之推動。本校則因通勤學生占多數，為擴大參與，書院以激勵學生參與學務處、通識學部及所屬學系舉辦之品格相關活動為主，一年級新生參與學院指定之活動，二至四年級則自各系指定之與品格培育相關的活動清單中，選擇參加數場活動。

為便於推展，書院以學系及班級為單位，書院院長由商管學院院長擔任，5位系主任為該系之總導師，書院導師則由各新生班原任班級導師擔任，並指定2至3位班級幹部擔任小組長，協助執行學院指定之共同活動，並協助導師輔導學生於四年內完成書院指定之任務。

依據商管學院之目標職能，書院定義五類重點品格，包括：誠信、敬業、團隊合作、熱心及倫理。首先參考過去研究及實務研擬出衡量各構面的題項，如表一，進而依探索性因素分析檢定結果對題項進行調整與保留，最後執行驗證性因素分析，且通過信效度檢測，發展出書院之品格量表（五點），包括：誠信8題、敬業9題、團隊合作9題、熱心11題、倫理8題，共45題。

學生於入學時、二年後及四年級上學期填寫三次量表，以利進行前後測差異分析，檢測書院運作對品格培育之有效性，對影響效果不顯著者，彈性調整活動清單。截至目前，109及110學年度入學新生已填寫兩次量表，111學年度入學新生則填寫第一次。本文以109及110級入學學生之品格培育概況為例說明書院運作概況。

書院品格活動的規劃與實踐

大學四年是機會的探索，更是人生定錨的開始，職涯規劃不是進入社會才須思考的問題，而是當進入大學的第一年，即能透過誘導而善加利用校園豐沛的資源來認識自己與創造機會，進而開始規劃學習者自己未來的人生。書院把握最後品格塑造黃金階段，利用全體大一新鮮人認識新環境氛圍，透過校、系與班際等非正式課程活動來凝聚班級向心力與系、院校的認同感，與目前臺灣大多數大學校院所實施書院，以英式博雅書院概念為原型發展主題式住宿教育（熊可揚，2019），或以課程活動申請制來選擇性實施對象是有所不同的。

致商書院以109級入學新生為試辦期，110級入學新生則正式實施並列為職場素養檢核項目。書院規範每年均列入新生手冊，排入新生輔導活動，由系主任負責介紹。另外，由各班導師協助對新生進行品格量表前測，而於二年級上學期再進行後測。

新生入學第一學期之指定活動包括新生盃創意合唱比賽、校慶運動大會（參與大隊接力或場邊啦啦隊），此階段為增進彼此認識、培養默契，形塑「團隊合作」、「敬業」與「熱心」等品格的認知；更重要的是藉此提升新生對所屬團隊的凝聚力與榮譽心。

第二學期的品格則包括「品格電影週」及「禮儀餐會」系列活動。各系選擇與目標職能品格相關之影片，由各班書院導師放映後帶領學生分享、討論與反思。書院訂有獎勵辦法，由導師遴選，對積極主動分享心得且表現優異之同學給予獎勵金。「禮儀餐會」系列活動包括前期籌備及當日活動，籌備期先邀請業界專家對各系師生進行「禮儀餐會研習」，傳達餐會禮儀、尊師重道、榮譽、互動禮節、珍惜食物、在群體中之自我角色的表現認知等訊息。

「禮儀餐會」強調「做中學（Learning by Doing）」，研習後由書院執行長召集各班書院組長，組成餐會活動籌辦團隊，負責排定時間、地點、布置（包括海報、餐桌椅排列、活動動線）、餐點位置、邀請卡設計與傳遞、分組名單擬訂等任務。「禮儀餐會」當日則由系主任與導師引導學生入場，呈現好禮有序的社交態度。

然而，因遇新冠疫情高原期，109級新生僅辦理兩系兩場禮儀餐會，其後全國進入遠距教學至學期結束，另改以線上音樂與藝術活動週系列替代「禮儀餐會」。110級新生則延後於二年級上學期進行，在活動過程中拍攝10分鐘影片，讓學生進行自我反省與檢討。

分析方法與結果

109及110級全體新生計700人，受測人數分別為561及632人，回收率80.1%及90.3%。信度分析（Cronbach’s Alpha及鑑別度分析）通過檢測，效度分析（KMO值及Bartlett檢定值、驗證性因素分析）亦達顯著水準，如表二、表三。

利用單因子單變量變異數分析（ANOVA）進行前後差異比較，依據不同系別新生對不同品格認知差異進行獨立性樣本變異數比較。結果顯示，109及110級新生參與品格活動後，各項構面之認知程度均顯著提升，各系學生之認知提升程度亦有部分顯著差異。

未來展望

非正式課程型態的品格培育，參與活動僅是手段之一，更重要的是學校的環境與師長的身教，深深影響學生的氣度。致商書院以一年級新生作為全院推動對象，二年級以上則轉由系進行輔導。書院學員一屆約700位新生，相較於住宿型與主題式書院來說，人數規模較龐大，制度推動的良法與活動設計參與的美意須循序漸進，並利用學校既定之場合，如新生手冊與輔導、迎新、班會、系週會及學務處與通識學部的活動場合進行推廣。

2021至2022年的疫情不僅限制了大型活動的舉辦，也影響書院與導師的協調。展望未來疫情變數降低後，在執行面將進行改善，包括問卷的發放與追蹤的管理、提升問卷回收比率、對個別活動進行有效性檢測，必要時調整活動內涵等。

品格活動與培養是教育重要一環，非少數活動或短期，如一學期或一年半載的推動可以達到認知的提升。110級入學學生將於2025年6月畢業，2025年1月將進行最後一次量測，將可衡量學生在經歷更多面向學習與體驗與提升品格認知的相關性。

書院的運作並不容易，5位系主任及13位新生班導師需要關注學生四年內的品格相關活動參與狀況，額外增加負擔與責任，需要學校在制度上給予支持與激勵。

◎參考文獻

熊可揚（2019）。書院教學成果評估研究—以政大書院為例（未出版之碩士論文）。國立政治大學，臺北市。

劉芬美、洪大翔（2021年7月）。推動「致商書院」──職能品格培育與檢核機制，評鑑雙月刊，92，53-55。

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