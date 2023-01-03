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好讀周報／別用想像找對象 外在條件好不是幸福的保證

聯合報／ 好讀周報
另一半的容貌、家世背景等外在條件不是幸福的保證。 圖／ingimage
另一半的容貌、家世背景等外在條件不是幸福的保證。 圖／ingimage

文／周明文（台灣性教育學會理事）

●發生什麼事／愛情故事多新鮮有趣 穿上玻璃鞋＝幸福？ 

小杰是個醫師，高大英俊。他一直有女朋友，卻始終不肯結婚。好友問小杰到底怎麼了？ 小杰說：「為什麼找不到一個同時兼有美貌、學歷高又家世好的女孩呢? 」

小黑去參加婚友社，他開出的擇偶條件如下：年齡必須小他3至6歲；身高160公分以上，國立大學畢業，清秀可愛，喜歡詩詞文學。工作人員提醒他，條件愈多，配對的機會愈少。小黑說：「這樣算多嗎? 」

每個人從小到大，由書本、電視或電影，看過無數的愛情故事。為了吸引讀者及觀眾，這些故事的男女主角，多為俊男美女。不是學霸，就是富二代。好像缺少了這些條件，愛情就不會發生。

這些故事的內容大多新鮮有趣，甚至光怪陸離。一些在愛情或婚姻中真實而無趣的事物，絶對不會出現。如辛苦的工作、作不完的家務事，以及為了歧見所作的冗長溝通。

看多了這些故事，不但無法得知愛情或婚姻的全貌，反而會有諸多誤解。很多人在誤解中編織著各種想像。到了適婚年齡，就把想像化為各種徵偶條件。

所以很多人的徵偶條件，都向這些愛情故事看齊。如俊男美女、高學歷、好家世等等。如同拿著玻璃鞋的王子，在茫茫人海中，尋覓著他的公主。他們堅信可以穿上玻璃鞋的女孩，一定可以帶來幸福。

仔細研究這些擇偶條件，大多與先天稟賦或個人、家族的成就有關。前者如容貌、身高，後者如學歷、社會地位及家世。這些資料，只要你與對方見面，就可以輕易掌握。如果這些條件可以保証幸福，那麼追求幸福就太容易了。

但事實上並非如此，這些條件與幸福不一定相關。如韓星宋仲基與宋慧喬，一對俊男美女的結合，最後還是以離婚收場。很多豪門婚姻也是風風雨雨，無法白頭偕老。

●專家怎麼說／三關鍵因素 決定幸福 找適合的人 用心經營

實務上，真正決定幸福的關鍵因素有三點，第一是個人的特質，第二是兩人的特質能否適當地搭配，第三是雙方是否用心經營彼此的關係。

每個人都有他的特質。有些無關好壞，如開朗或含蓄，好動或好靜等等。有些則有高下之分，如是否善良，是否成熟，能力高低，是否認真負責等等。

剛認識一個人，我們只知道他的外貌、學歷。但相處久了才能感受、了解對方的特質。如果我們喜歡，就會有投緣的感覺。如果不喜歡，就會感到格格不入。

所以挑選伴侶，與其注意外貌、學歷，倒不如注意這些因素，對這個人的特質造成何種影響。如高學歷的結果，是博學多聞，還是自以為是。家世好的影響，是大家風範，還是嬌縱慣養。

第二個要注意的事項，是對方的特質，與你的特質是否搭配得宜。要作這個評估，你必須對自己及對方，都有正確的認識。所以請先了解自己，再仔細地觀察對方。只有特質適合你的人，才是最好的選擇。

兩個人的搭配，是指兩人在興趣，價值觀是否相似。能力是否相當。生活上能否相互配合。態度上，能否互相尊敬，互相欣賞。遇到差異時，能否互相理解，互相包容，找出雙方都可以接受的相處之道。

有時雙方個性截然不同反而是絶配。如一個喜歡發號施令的人，遇到一個没有主見的人，反而可以相處融洽，長長久久。

有些伴侶或夫妻分手，並不是那一方不好，只是雙方的特質差異太大。如一個好靜、一個好動。一個奢華、一個勤儉。不適合的對象，總是會吃力而不討好。

第三點是，用心經營關係。即使雙方是天生一對，如果在關係穩定之後就開始漫不經心、疏於經營關係，很容易就會毀了一段好姻緣。

結婚後，每日找些時間談心。定期看看電影、上餐館或是小旅行，享受兩人時光。體貼溫柔、用心呵護、互相尊敬、互相欣賞。衝突時理性溝通，相互了解，找出解決之道，令彼此皆能安然自在。

總之，擇偶時請不要拘泥於容貌或學歷等條件，因為他們無法保證幸福，反而會錯失許多機會。你應該了解自己的特質，再尋覓特質可以與你搭配的對象。有幸找到了，就要珍惜緣份，努力經營，創造共同的幸福。

愛情 婚姻 好讀周報 兩性關係

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