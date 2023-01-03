聽新聞
test
0:00 / 0:00
好讀周報／考古新發現 古羅馬人也會邊看競技邊吃零食
本報訊
最近，一群致力挖掘羅馬鬥獸場下水道之謎的研究人員發現古代觀眾在體育賽事和表演期間吃零食的證據，這個考古發現提醒我們，現代人與數百或數千年前的人並沒有什麼不同。
這項為期一年的研究中，考古人員找到的1900年前種子和水果遺跡，包括堅果、橄欖、櫻桃、葡萄、無花果、黑莓和桃子，還有「當時在臨時火爐上煮熟的肉，以及一些披薩餅」的痕跡。
同時，他們在下水道中還發掘出動物骨骼——熊、獅子、狗和豬的遺骸，推測牠們在古代狩獵遊戲中被迫戰鬥或當作獵物。除此之外，他們還找到50枚公元3世紀至7世紀的青銅硬幣，以及一枚171年紀念皇帝馬庫斯·奧勒留（Marcus Aurelius）統治10年的紀念銀幣。
這次探險的主要目標是清理這個石造圓形劇場的下水道和下層通道，該劇場在公元523年左右停止使用之前曾容納5萬多名觀眾。為此，研究人員使用機器人協助清理了230英尺的下水道。調查也發現，古代的管理人員會放水淹沒場地的隧道來描繪海戰和水中表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言