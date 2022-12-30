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崑山科大與未來市公司簽約合作培育元宇宙創新應用人才

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大與未來市公司簽約合作培育元宇宙創新應用人才。記者周宗禎／翻攝
崑山科大與未來市公司簽約合作培育元宇宙創新應用人才。記者周宗禎／翻攝

崑山科大校長李天祥與XRSPACE未來市公司董事長周永明昨天簽署「元宇宙技術之人才培育及推展產學創新應用合作備忘錄」，將共同提升研究能量，雙方交流合作吸引學生投入，合力培育優質人才，因應未來5G及數位發展浪潮。

周永明曾任HTC宏達電執行長，他分享以虛擬空間掃描和互動、視覺運算、手勢互動和全像追蹤、人工智慧等技術在生活中虛擬實境應用案例。周永明說，元宇宙正在重新定義人類的社交、溝通與娛樂，如XRSPACE提供元宇宙音樂社交平台環境，結合nana music的共創音樂元素，創造如臨現場的音樂舞台，讓人人都能進到元宇宙創作演出。XRSPACE正拓展元宇宙生態系，提供獨家元宇宙技術平台，讓全球夥伴建立並運營完整元宇宙體驗。

周永明表示，XRSPACE在2017年成立，就是希望台灣在下一世代的網路世界裡不要缺席。因此XRSPACE從技術研發到內容創作，積極培養人才讓台灣在接下來的全球元宇宙世代能有領先地位。簽署MOU落實產學合作，結合研究團隊與師生共同進行元宇宙VR協作，透過AR及VR，結合區塊鏈、人工智慧、擴增實境及機器視覺等技術，開創元宇宙現在及未來可能的發展與應用，如運用在數位展覽、數位教室、數位機械工程等。

李天祥表示，該校目前與超過1400家廠商建立產學夥伴關係，校園所建置的類產線擁有良好的營運及研發能量，崑大配合企業需求孕育人才，關注最新產業趨勢，鏈結各大企業引進學習資源，讓畢業學生能夠學習先進技術，因應日新月異的產業變化。

周永明也以自身成長與求學經歷鼓勵同學，要找到志同道合的夥伴，並且廣泛學習各個領域的專業知識，「不放棄」是自己的權力，因此不要被負面情緒給綁架，保持樂情與樂觀並與時俱進，跟上時代潮流，總有一天，一定能在專業領域上發光發熱。

崑山科大與未來市公司簽約合作培育元宇宙創新應用人才。記者周宗禎／翻攝
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社交 團隊 崑山科大

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