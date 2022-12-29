台北國際書展年後揭幕 主題國波蘭邀來「獵魔士」

台北國際書展又來了！遇到疫情攪局，台北國際書展停辦兩年、2022年則移至六月舉辦。如今疫情解封，2023台北國際書展也恢復歷屆在農曆新年前後舉辦的傳統，預計明年1月31日至2月5日於台北世貿一館舉辦，主題為「閱讀的多重宇宙」，主題國為波蘭。文化部表示，本屆展場仍將參考上屆防疫走道等設計，讓展區保持適當距離，提供民眾舒適的遊逛與閱讀空間。

本屆主題國為波蘭。波蘭人口僅3千8百萬，卻是文學大國，迄今已有五位作家獲得諾貝爾文學獎。尤其當2019年奧爾嘉．朵卡萩奪下諾貝爾文學獎桂冠，在波蘭掀起一股文學出版熱，帶動全國閱讀率飆升。

書展主題國館由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃，呈現「從書中看波蘭歷史」、「百年波蘭繪本插畫展」、「世界文明史珍本古籍展」等三大主題，波蘭最知名的音樂家蕭邦的「鋼琴協奏曲F小調」也將在書展曝光。此外也邀到八位波蘭重量級作家訪台，包括波蘭當代最受歡迎的暢銷小說「獵魔士」作家安傑．薩普科夫斯基，將參與書展之夜朗讀活動、互動工作坊等。

書籍之外，音樂和美食也是認識波蘭的方式。書展將在明年二月四日週六晚上舉辦「波蘭之夜」，將波蘭和烏克蘭的民族音樂、爵士樂、電子音樂融合為特色的四人音樂團體DAGADANA來台演出，並為民眾示範波蘭國民料理「獵人燉肉」及限量試吃。

為響應節能減碳，比利時館以低碳排為核心概念設計，選用可回收重複使用的竹子做為場館主要結構材料。首度獨立設館參展的義大利館也以可回收的竹子建造，展出精選羅馬書展與新生代插畫家作品。