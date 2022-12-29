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精簡鳳紋+于右任草書 史博館全新LOGO曝光
國立歷史博物館（史博館）在即將邁入建館第68年，啟動全新「視覺識別系統」，預定明年1月1日正式啟用。建館以來使用迄今逾67年的原館徽則「光榮退休」。史博館表示，新館徽的設計理念延續原鳳凰鳥紋，以更開放的線條風格展現傳承歷史、與時俱進的品牌新形象，也為112年年底重新開館預作暖身，帶給民眾耳目一新的「史博68」。
史博館表示，新館徽將原鳳紋予以簡化，將篆刻當中的字符與鳳形轉化並更加精煉；造型上捨去原有外框，採更為開放的線條框架，強調史博館經時間淬鍊，呈現更自由而不受限的全新形象。新館徽的中文標準字則擷取館藏于右任大師的草書「國立歷史博物館建館記」來設計，呼應了1955年「建館」與2023年「重新開館」的傳承與創新。
在標準色方面，特別選用「黃丹色」作為標準色，以日出、光輝的太陽的表徵傳達館徽具品質、溫暖、重新出發、具創造力的能量和感受；一系列的館務用品與識別也應用Logo的元素更新，將于右任草書字體延伸運用，重新組構應用於輔助圖形和應用設計，讓史博館從內部辦公室到外部視覺露出，呈現煥然一新的開館氣象。
史博館館長梁永斐表示，成立於1955年的史博館，會以全新的品牌識別和形象與公眾溝通，硬體整建升級後的史博館將透過常設展空間、「國家畫廊」特展空間、友善無障礙公共空間及優質博物館商店、荷花池環景餐廳、兒童創意共學空間等，提供大眾共融共學的環境。
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