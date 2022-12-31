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閱讀數學／鬥士型數學家伽羅瓦(上)

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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「我的想法在這個廣大領域中，發展得還不夠完全。但我已經沒有時間了！」

一個20歲的大學生在筆記旁草草留下這段話，三天後抱著必死的決心去火拼，最後中槍身亡。雖然故事飄出濃厚的8+9味，但主角其實是一位超級天才數學家──伽羅瓦（Évariste Galois）。

§後來居上的數學奇才

伽羅瓦從小都在家自學，直到15歲才上了人生第一堂數學課。不過，伽羅瓦很快就進入狀況，甚至還找到有興趣的研究領域──找出五次方程式的公式解。你沒看錯，國中我們學的是二次方程式的公式解。伽羅瓦直接挑戰到五次方的高難度問題。

而他超水準的表現，讓數學老師認為他只需要專心在數學領域學習就好，其他的事情都是在「浪費時間」。某種程度上，這可能是站在全人類的角度思考，老師相信他能探索出別人尚未發現的數學世界。

被寄予如此厚望的伽羅瓦，在16歲那年，滿懷信心去考巴黎綜合理工大學。卻可能是因為思緒太快，很多事情視為理所當然，結果被閱卷人員認為，他沒有清楚地交代解題步驟，最終竟然落榜。百般無奈，他只好再回到中學，繼續作數學研究。

§接二連三的挫折

後來，17歲的伽羅瓦完成一篇論文，並交給法國科學院。但論文始終沒有被刊出。有人說是因為論文被搞丟了；也有一說是因為審查員看不懂，但拉不下臉只好說是弄丟了。進入大學後，伽羅瓦又提出一篇新論文，再次參加科學院的論文大賽。數學家柯西事前看過這篇論文，覺得非常有機會得獎，幫伽羅瓦打了一劑強心針。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。

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