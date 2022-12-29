國中國文／輕鬆學國文——文字的起源與特色
同學們，在學習國語文的過程中，你知道我們現在所使用的文字是怎麼來的嗎？大家可能都聽過「倉頡造字」的傳說，相傳倉頡是上古時代黃帝的史官，他長相奇特，生有四隻眼睛，因有感結繩記事的不便，於是走遍名山大川，依照所觀察到的星斗模樣、山川走勢、龜背裂紋、鳥獸足跡等，創造出了最早的文字。
但事實真是如此嗎？其實，文字的發明絕非靠一人之力可以完成，它應該是透過社會文化不斷的累積及發展而來，倉頡則是將這些文字加以搜集、整理和使用的人，故後世尊稱他為「造字聖人」。
想知道更多與中國文字相關的知識嗎？現在，就讓我們跟著吳桐老師一起來認識漢字的起源與特色吧！
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