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蝠地洞天！嘉大調查塔山、鹿林山蝙蝠共20種生態豐富

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
東亞摺翅蝠棲息於洞穴中。圖／嘉義林區管理處提供
東亞摺翅蝠棲息於洞穴中。圖／嘉義林區管理處提供

嘉義林區管理處轄管的阿里山區塔山，以及鹿林山野生動物重要棲息環境範圍，具有良好野生動物資源，有幾處隧道及洞穴在沒有人為干擾的情況下，已成為蝙蝠良好的棲所或冬眠洞。

嘉義林管處為了解塔山及鹿林山地區蝙蝠資源，委託嘉義大學森林暨自然資源學系進行2年調查與監測，結果日前出爐，共計有20種蝙蝠，其中有8種台灣特有種及3種特有亞種。

嘉大研究團隊透過棲所調查、豎琴網捕捉及蝙蝠超音波偵測器的錄音，2年在塔山共記錄到20種蝙蝠，占台灣33種蝙蝠的61%，包括特有種的台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、寬吻鼠耳蝠、台灣長耳蝠、長趾鼠耳蝠、紅棕鼠耳蝠、姬管鼻蝠和台灣管鼻蝠，特有亞種則包括堀川氏棕蝠、台灣毛腿鼠耳蝠和金黃鼠耳蝠。

其中台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠及金黃鼠耳蝠等4種是以洞穴為棲所，塔山野生動物重要棲息環境是這些物種重要的棲息或度冬棲所，尤其金黃鼠耳蝠夏天在平地繁殖，10月才會來到塔山地區冬眠。金黃鼠耳蝠近年來族群數量有減少的趨勢，其度冬棲所的保護格外重要。

另外，研究團隊在鹿林山鄰近的石山引水道，記錄到最多的是東亞摺翅蝠，這裡也是東亞摺翅蝠的繁殖棲所。2021年調查最多達上千隻，2022年10月調查時也記錄約850隻。

嘉義林管處表示，食蟲性蝙蝠會吃掉大量有害昆蟲，有助於減少農作物危害及疾病傳播，有些食果性蝙蝠可以幫助植物傳粉或傳播種子，蝙蝠在宗教、文化、生態旅遊上也都提供許多的生態系統服務功能，保護蝙蝠可替人類帶來福祉，呼籲民眾一起來保護蝙蝠。

蝙蝠休眠或冬眠對環境變動相當敏感，尤其冬眠蝙蝠可能因為人為干擾從冬眠中甦醒，會浪費許多能量，最糟情況蝙蝠在春天還沒來臨前便把儲存脂肪用罄，如果沒有辦法找到昆蟲覓食，可能死亡。因此，在蝙蝠棲息地附近遊憩遊客，如果發現蝙蝠應避免使用燈光照射或大聲喧嘩干擾蝙蝠，發現洞穴更不要隨意進入，千萬不要因為一時好奇探洞傷害蝙蝠。

台灣長耳蝠為台灣特有種，大大的耳朵非常可愛。圖／嘉義林區管理處提供
台灣長耳蝠為台灣特有種，大大的耳朵非常可愛。圖／嘉義林區管理處提供
在塔山地區冬眠的金黃鼠耳蝠。圖／高梅婷攝影
在塔山地區冬眠的金黃鼠耳蝠。圖／高梅婷攝影
洞穴中的台灣小蹄鼻蝠。圖／嘉義林區管理處提供
洞穴中的台灣小蹄鼻蝠。圖／嘉義林區管理處提供

蝙蝠 嘉義 團隊

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