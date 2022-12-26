圖表看時事／一圖看懂小三通 究竟是「哪裡通哪裡」？

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聯合新聞網／ 綜合報導
小三通受疫情影響停航兩年多，行政院會昨天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，但只允許金馬地區民眾及陸配循小三通返鄉。圖為金門水頭碼頭現今冷清的模樣。記者蔡家蓁／攝影
小三通受疫情影響停航兩年多，行政院會昨天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，但只允許金馬地區民眾及陸配循小三通返鄉。圖為金門水頭碼頭現今冷清的模樣。記者蔡家蓁／攝影

行政院昨天拍板「金馬地區民眾春節交通專案」，以金馬地區民眾及陸配為限，採專案向交通部航港局申請航班，明年一月七日起至二月六日實施。行政院長蘇貞昌表示，專案將做為推動未來小三通客運常態化參考。國民黨則反批「做一半」，在大陸地區數十萬台灣民眾也有返台需求，不應被忽視。

政院拍板 採「循序漸進恢復」

兩岸金廈小三通客運航線受疫情影響停航兩年多，行政院會昨天通過「金馬地區民眾春節交通專案」，在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及人道等需求，並在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

專案實施時間為明年一月七日至二月六日，航班採專案申請方式，搭乘旅客以金馬地區的民眾、陸配為限。交通部長王國材昨表示，金門、廈門每天一班，雙向可供六一八個座位；馬祖有「南竿—琅歧」及「北竿—黃歧」兩條航線，每周各兩班，雙向可提供五八○個座位，船公司昨起可向航港局申請復航。王國材表示，開放座位數主要依照金門、馬祖人口及陸配人數規畫，金門人口約十四萬人、陸配約二四四○人，馬祖人口約一點四萬人、陸配五三六人，由金門、連江兩縣市政府造冊，交由航港局辦理登船檢查。

行政院長蘇貞昌昨在院會指示衛福部，落實監督執行邊境防檢疫措施，確保港口檢疫人力充足、運作順暢外，要密切動態掌握當地疫情發展與醫療量能變化，隨時調度因應。他並要求農委會、財政部以及海巡單位等嚴格把關，做好動植物檢疫工作，特別是防範非洲豬瘟。

小三通春節專案。 圖／聯合報系資料
小三通春節專案。 圖／聯合報系資料

國民黨：數十萬人有返台需求

對政院決策，金馬地區民眾多表歡迎，但也認為和小三通有距離，周六「還我小三通」遊行仍將推動。國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨過去用種種荒謬理由，包括大陸民眾可能來搶藥等，意圖阻擋在對岸台胞利用小三通或增加航點回台過年，這對在大陸工作的台胞、台生、台商不公平。

他呼籲，民進黨政府小三通開放不要做一半，不僅金馬地區民眾有探親與人道需求，在大陸地區的數十萬台灣民眾同樣有返台探親、與家人團聚的需求，民進黨政府不應該忽略他們的存在，應妥善規畫第二波開放，讓在對岸的台灣民眾可以安全、便利回台灣過個好年。

馬祖 小三通 金門

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