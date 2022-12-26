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好讀周報／中小學認養校貓校狗添趣味 也藉機生命教育

聯合報／ 好讀周報
木柵高工目前認養兩隻校犬，校長李通傑說，認養三年下來，有不少正面效益。記者趙宥寧／攝
木柵高工目前認養兩隻校犬，校長李通傑說，認養三年下來，有不少正面效益。記者趙宥寧／攝

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圖片故事：台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）上周公布全國中小學動保社團與校園犬貓調查結果，目前有317所學校飼養校園犬貓，並有90所學校成立動保社團。各縣市又以新北市、台東市、台北市位居前三名。

動督盟秘書長何宗勳表示，台灣校園浪犬貓變校犬貓通常會經歷七個階段的演變，從起初被當成「畜生」，到如今多已成為「毛小孩」、「家人」，眾多學校也融入教學與課程，讓校犬貓受到像家人般關愛，很多師生會自動自發的照顧，這是牠們有限生命最幸福快樂的時光。

根據動督盟調查，全國3881所中小學中，有317所學校有飼養校犬貓，占整體8.17%，並有90所學校有設立動保社團。各縣市又以新北市、台東縣和台北市排前三名。其中台北市原本長期落居後段，這兩年突飛猛進，成長率為全國第一名，台中市則一連兩年吊車尾。

動督盟調查發現，全國90所學校有設立動保社團，高中22所、國中24所、國小44所。2020年則僅有66所學校設立動保社團，高中21所、國中18所、國小27所，成長3成6，其中國小成長最多達17所。何宗勳說，小學是推動校園犬貓最好的時機。

木柵高工目前共認養兩隻校犬，校長李通傑說，認養3年下來，發現校園產生歡樂回響，過去生命教育課程太生硬，現在透過校犬能增添趣味，尤其學校有特教班學生，兩隻校犬反而帶來溫暖的改變。

國教署學安組科長陳嬿妃說，這幾年校園犬貓認養成長確實緩慢，目前正研議增加經費並提供誘因，讓更多師生加入行列。另外，近年也著手編纂動保教材，預計明年將舉辦教師增能。

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