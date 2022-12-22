一世代一次投資美國機會 清大代表團訪美10計畫進行中

國立清華大學校長高為元本月初率團訪美，拜訪國家科學基金會（NSF）等政府機構及柏克萊加大、洛杉磯加大等名校，並召開4場清華說明會。高為元指出，美國政府最近啟動晶片法案、台灣政策法案以及台灣學人法案，地緣政治及全球產業鏈重組也打開學研交流的機會，目前至少有十項計劃正在進行中。

清大代表團12月初起一連10天走訪洛杉磯、舊金山灣區、華盛頓特區及紐約4城市。高為元指出，美國政府首度重金挹注產業，發展半導體不僅成為聯邦政府各機構重要任務，各研究型大學與相關企業也積極爭取資源、布局研究及培育跨領域與跨文化的新人才。

晶片法案除對美國晶片製造產業提供527億美元的補貼，還包括未來10年投注2000億美元於科學研究，特別於AI人工智慧、機器人、量子電腦等科技領域；及授權資助建立20個「區域技術中心」，連結研究型大學與產業共同推動技術創新。

高為元表示，選在此時訪美，是希望在跨政府部門資源整合，及分配尚未定案的第一時間與美方建立互信及雙贏的合作方式，以清華大學為平台，與美國政府機構及研究型大學合作研究並培育人才。

美國總統拜登形容晶片法案為「一世代才有一次的投資美國機會」。高為元對此表示，台灣在半導體領域擁有領先的製程技術及完整供應鏈，美方則在軟體設計上掌握優勢，美國需要台灣，台灣也可因此得利。

高為元也表示，目前已經和美國政府單位、大學、業界初步約有十個計畫正在進行，先前與清大半導體學院副院長賴志煌拜訪國家標準技術研究所、美國國家科學基金會，盼與清華合作培育人才開始，建立重點實驗室交流機制；柏克萊加大提議尋求企業贊助支持，在清大設立串接多方合作的國際平台，更可共同建立半導體研究團隊；洛杉磯加大校長布洛克也提議，兩校可建立更多如半導體等特定領域的交換學生及學程計畫；馬里蘭大學則建議清大成立戰略夥伴平台。