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生活英文／芭比Q啦！ 「完蛋了」多種說法一次看
小編每次不小心搞砸事情時，就會一直碎碎念「完蛋了」，那如果想用英文表達的話，該怎麼說呢？一起來看看吧！
I’m doomed. 完蛋了。
Oh, shoot! I left my keys at home. I’m screwed.
（喔不！我鑰匙放在家了。慘了。）
大家有沒有一出門才發現鑰匙放在家的經驗呢？
I’m screwed. 慘了。
Mr. Anderson told my dad that I bunked off today. I’m doomed.
（Anderson 老師跟我爸說我今天翹課的事。完蛋了。）
大家年少輕狂時或多或少有翹課過，有沒有被爸媽發現呢？
I’m ruined. 毀了。
I can’t get my money back from FTX. I’m ruined.
（我在FTX的錢都拿不回來了。沒救了。）
雖然說投資一定有風險，但虛擬貨幣的風險真的太大了。
I’m dead. 死定了。
There was a power cut last night, and all of the progress I had made on the project was gone. I’m dead.
（昨晚停電，結果我專案新做的地方都沒存到檔。我死定了。）
台灣地震多，有時一震就停電，如果檔案沒存到真的會欲哭無淚。
下次如果遇到衰事或是把事情搞砸了，就可以用英文講講看囉！當然還是希望大家都事事順心，好運連連！
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