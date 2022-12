生活英文／芭比Q啦！ 「完蛋了」多種說法一次看

小編每次不小心搞砸事情時,就會一直碎碎念「完蛋了」,那如果想用英文表達的話,該怎麼說呢?一起來看看吧!

I’m doomed. 完蛋了。

Oh, shoot! I left my keys at home. I’m screwed.

(喔不!我鑰匙放在家了。慘了。)

大家有沒有一出門才發現鑰匙放在家的經驗呢?

I’m screwed. 慘了。

Mr. Anderson told my dad that I bunked off today. I’m doomed.

(Anderson 老師跟我爸說我今天翹課的事。完蛋了。)

大家年少輕狂時或多或少有翹課過,有沒有被爸媽發現呢?

I’m ruined. 毀了。

I can’t get my money back from FTX. I’m ruined.

(我在FTX的錢都拿不回來了。沒救了。)

雖然說投資一定有風險,但虛擬貨幣的風險真的太大了。

I’m dead. 死定了。

There was a power cut last night, and all of the progress I had made on the project was gone. I’m dead.

(昨晚停電,結果我專案新做的地方都沒存到檔。我死定了。)

台灣地震多,有時一震就停電,如果檔案沒存到真的會欲哭無淚。

下次如果遇到衰事或是把事情搞砸了,就可以用英文講講看囉!當然還是希望大家都事事順心,好運連連!

