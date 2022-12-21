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生活英文／芭比Q啦！ 「完蛋了」多種說法一次看

聯合新聞網／ 希平方

小編每次不小心搞砸事情時，就會一直碎碎念「完蛋了」，那如果想用英文表達的話，該怎麼說呢？一起來看看吧！

I’m doomed. 完蛋了。

Oh, shoot! I left my keys at home. I’m screwed.

（喔不！我鑰匙放在家了。慘了。）

大家有沒有一出門才發現鑰匙放在家的經驗呢？

I’m screwed. 慘了。

Mr. Anderson told my dad that I bunked off today. I’m doomed.

（Anderson 老師跟我爸說我今天翹課的事。完蛋了。）

大家年少輕狂時或多或少有翹課過，有沒有被爸媽發現呢？

I’m ruined. 毀了。

I can’t get my money back from FTX. I’m ruined.

（我在FTX的錢都拿不回來了。沒救了。）

雖然說投資一定有風險，但虛擬貨幣的風險真的太大了。

I’m dead. 死定了。

There was a power cut last night, and all of the progress I had made on the project was gone. I’m dead.

（昨晚停電，結果我專案新做的地方都沒存到檔。我死定了。）

台灣地震多，有時一震就停電，如果檔案沒存到真的會欲哭無淚。

下次如果遇到衰事或是把事情搞砸了，就可以用英文講講看囉！當然還是希望大家都事事順心，好運連連！

延伸閱讀

1.【生活英文】遇到不認識的外國人怎麼稱呼？

2.【趣味英文】除了 hello，還有什麼打招呼的方式？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

英文 希平方

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