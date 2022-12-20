金石堂公布年度風雲人物 吳淡如、聯經出版陳芝宇奪獎

金石堂書店今舉行第38屆金石堂「年度風雲人物」暨「十大影響力好書」年度大賞。華文當代卓越作家吳淡如、聯經出版總經理陳芝宇，獲頒「年度風雲人物」。「星勢力作家」則由文壇新秀林楷倫拿下。

金石堂指出，吳淡如創作廣袤，儘管近年主持節目、經營電商、攻讀研究所，但她仍堅持每日寫作──感性散文、投資理財、女性自我成長，獨到的犀利觀點，啟發了華語圈無數閱聽者，幫助大家做出最適的人生選擇。談到寫作，吳淡如表示：「我非常喜歡寫，這是我擁有的第一個專長，而我也用各種面向的題材來磨練我自己。」吳淡如表示，不斷跨出舒適圈活出新自我，積極又多元的人生路徑與著作，吳淡如向世界展示，人生與寫作都不只有一種可能，獲頒「金石堂作家風雲人物」。

聯經出版總經理陳芝宇，帶領成立近50年的老牌出版社，碰撞出新意。從電子書集體創作，到與音樂名人和募資平台合作，以不同媒介傳遞知識，激盪出更多火花。陳芝宇表示，如果只看出版，別人會說我們在夕陽裡，「可是如果把內容看成一個產業，其實它比以前還大」，重點在於「你要把誰當成夥伴一起走」。

金石堂「星勢力作家」由強勢來襲的文壇新秀林楷倫拿下。金石堂表示，青年魚販抹下手上的魚鱗，持起筆，以不凡文筆觸動人心。首作「偽魚販指南」以細膩絕佳的文字真切刻畫出社會中的樁樁人生小事，讓不同職業、年齡的讀者都能產生共鳴。

十大影響力好書，則頒給林懷民「激流與倒影」、何致和「地鐵站」、賴佩霞「轉念的力量」、陳郁如「長生石的守護者」等十本書。