全球留台傑出校友獎名單出爐 10位優秀校友獲獎

教育部自2018年起每兩年舉辦「全球留台傑出校友獎」選拔，表彰留學台灣外籍人士的傑出表現，增進我國與傑出外籍校友的互動，教育部舉辦第三屆「全球留台傑出校友獎」（Distinguished Taiwan Alumni Award）選拔，今年共有10位校友獲獎。

10人名單包括法國智庫戰略研究基金會台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）、加州大學洛杉磯分校人文學院院長史嘉柏（David C. Schaberg）、我國中央研究院語言學研究所研究員齊莉莎（Elizabeth Zeitoun）、貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部次長陳瑞克（Kenrick Winston Williams）。

以及聖文森「目擊者新聞（iWitness News）」創辦人兼執行編輯姜康特（Kenton Chance）、台日產業技術合作促進會顧問豐澤浩一（Koichi Toyosawa）、就諦學堂有限公司執行長李三財（Li Sam Choi）、國立薩爾瓦多農業學校校長歐蒂娣（Odette Marie Varela Milla）、沙烏地阿拉伯阿娃及博士（Dr. Saleh H. A. Alawaji）、馬來西亞下議院國會議員黃書琪（Wong Shu Qi）。

法國籍博達安主任曾於中山大學擔任交換學生，是法國優異東亞問題研究學者，積極投入與台灣相關議題，屢為台灣發聲，提升法國及歐洲各界對台灣戰略安全的關注；美國籍史嘉柏院長曾在台灣大學中國文學系碩士班選讀課程，是當今西方學界研究中國古代文本最重要的學者之一，也協助教育部與加州大學洛杉磯分校長期合作推動台灣研究計畫及優華語計畫，促進雙方學術交流。

里斯籍陳瑞克次長畢業於東華大學自然資源與環境學系博士班，學成後負責貝里斯政府國際環境業務。陳次長積極協助推動台貝雙邊合作鞏固邦誼，支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」締約方大會，對於兩國交流與提升台灣在國際能見度貢獻良多。

齊莉莎研究員來自法國並已歸化為我國籍，清華大學語言學研究所畢業，長年從事台灣南島語言研究，致力於原住民族語言復育工作，促使提升台灣南島語言研究的國際能見度與影響力；馬來西亞籍黃書琪國會議員具政治大學新聞學系與政治學系雙學位，長期關注台灣國情發展與民主進程，與我國政府保持良好互動，積極促進台馬雙邊交流及推動台灣參與世界衛生大會。

日本籍豐澤浩一顧問畢業於台灣大學政治系，推動在台灣永續投資，引進日本高科技擴大對日出口貿易，也積極協助培育我國知日經貿人才，奉獻台灣社會，促使增進台日友好交流；沙烏地阿拉伯籍阿娃及博士畢業於台灣大學電機工程碩士班，學成回母國後發起多項能源與電力相關計畫，積極連結沙國與其他國家在電力領域的合作。

姜康特創辦人兼執行編輯畢業於銘傳大學國際事務碩士學位學程，返回母國後持續貢獻所學，憑藉在台灣習得的專業知識及腳踏實地的創業精神，創立聖文森主流網路媒體「目擊者新聞」；薩爾瓦多籍歐蒂娣校長畢業於屏東科技大學熱帶農業暨國際合作學系博士班，在學期間曾獲優秀研究成果研究生獎肯定，畢業後後透過習得之專業知識致力於母國農業及環境工程領域。

來自香港定居台灣的李三財執行長為台灣師範大學僑生先修部結業，在台港兩地8所學校成立清寒獎學金鼓勵學生積極向上，並於疫情期間發起捐贈獎助學金活動協助在台僑外生安心就學，長期關心留台僑生與校友，曾於109年獲聘為第一屆「僑外生在台校友聯誼會」會長。