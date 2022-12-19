好讀周報／奴才照過來！ 你知道貓比人多的日本「貓島」嗎？
本報訊
日本的領土是由6800多個島嶼組成，約280個島嶼有人居住，其中有些被稱為「貓島」，因為島上貓隻數量遠超過人類居民，青島就是最著名的一個。這些島的貓都是在20世紀初被引入，用以對抗老鼠的侵擾，現在他們的後代成了這些小島迷人風景的一部分，也讓像攝影師沖昌之這類人為之著迷不已，時不時就去造訪。
1978年生於日本神戶的沖昌之，原本是服裝銷售員，那時因為業務需要拍攝服裝照片，但他完全沒有拍照的概念，經常被罵，所以漸漸覺得拍照一點也不有趣。直到2015年偶然在街上遇見的一隻貓，有點可愛、有點白爛的姿態，擄獲了他的目光與快門鍵，從此開啟他的攝影魂，並出版了包括《必死すぎるネコ》（拚命過頭的貓咪）等攝影集，且以「他人無法仿效的貓咪照片」為目標持續創作。
天天對著路上追逐獵物、打架的貓咪們按快門，在過去的8年裡，沖昌之記錄了家鄉東京和日本離島上的貓群，重點關注野生動物的互動。通過擬人化的鏡頭觀看，這些圖像捕捉貓味嬉戲的突襲和帶點幽默的尷尬。
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