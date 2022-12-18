紀念馬偕來台 國台交紀念音樂會推151元疼惜台灣票

今年是馬偕來台150周年，國立台灣交響樂團將在2023年1月5日及6日舉行「天路歴程—馬偕與哈洛德的朝聖行腳」音樂會。除了向為台灣獻上一生的馬偕博士（George Leslie Mackay）表達感念，更藉由白遼士的「哈洛德在義大利」，向每位聽眾心中的自由理想致意。國台交規畫151疼惜台灣票，每張票價151元，從300至2000元區皆有151元指定座位，可滿足不同座位喜好的樂迷選購入場欣賞。

「天路歴程—馬偕與哈洛德的朝聖行腳」由鄭立彬指揮、搭配女高音陳美玲及男高音崔勝震與台中藝術家室內合唱團、台北愛樂合唱團，為觀眾獻上金希文作曲的「馬偕組曲」，以及白遼士的「哈洛德在義大利(Harold en Italie, Op. 16)」，由中提琴副首席何真薾擔任獨奏合作演出。

國台交表示，馬偕與哈洛德，一個是加拿大長老教會宣教士，在1872年來到台灣，一個是英國詩人拜倫筆下的英雄人物。一個是曾經存在的真實人物，一個出於虛構，但是都成為作曲家取材的對象，化為樂音。

金希文表示，這次演出的「馬偕組曲」，是從「黑鬚馬偕」的音樂節選出來，重新加上一些新的編配，將馬偕的心路歷程，透過合唱曲與交響樂團展現家。指揮鄭立彬指出，這兩年全台灣都有很多紀念馬偕的演出，非常開心能夠向2008年兩廳院旗艦計畫「黑鬚馬偕」這部經典致敬。作曲家金希文老師更是重新編寫，搭配超過百人合唱團重新詮釋。

「我全心所疼惜的台灣啊」，此摘自馬偕詩作「最後的住家」，國台交為紀念馬偕來台151周年，特別規畫151疼惜台灣票，每張票價151元，從300至2000元區皆有151元指定座位，可滿足不同座位喜好的樂迷選購入場欣賞。另還有「成雙」套票，300元以上票價2人同行1人半價；此外針對學生族群推出「學生體驗票」100元。

國台交與夜鶯基金會合作辦理全臺各地音樂會前深度導聆，本場次將由音樂學者車炎江博士主講，於音樂會前一小時開始。更多資訊請詳閱國臺交官網，購票請洽OPENTIX售票系統，或電洽國台交04-23391141分機153。欣賞音樂會可申請公務人員終身學習時數認證。