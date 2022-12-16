林懷民重啟「薪傳」 首演遇台美斷交「一起渡黑水溝」

1978年12月16日，台灣首齣講述台灣歷史的劇場作品—林懷民雲門舞集代表作「薪傳」於嘉義體育館首演，意外遇上美國宣布將與台灣斷交，體育館內六千觀眾激動沸騰。在人心擾動不安的時刻，「薪傳」以先人「柴船渡烏水、唐山過台灣」的奮鬥故事，撫慰激勵了觀眾。44年後的今天，林懷民宣布雲門50周年將重現「薪傳」。由林懷民親自排練這齣台灣人集體記憶中最重要的舞作、朱宗慶打擊樂團擊演，並由千禧世代舞者昂然演出，明年4月展開全台巡演。

「31歲的作品，45年後還要面對它。那是一件幸福的事。」林懷民回憶「薪傳」首演當晚，朋友問「斷交了還要演？」但嘉義體育館擠進六千人，「台上台下尖叫歡呼、鼻涕眼淚交錯，大家一起跟著舞者渡過黑水溝。」

「薪傳」首演還是白色恐怖的年代。林懷民說，前一年剛發生中壢事件，他原本擔心以台灣為主題的舞作「有宣揚台獨嫌疑」，因此臨時決定先在故鄉嘉義演出。沒想到首演當天美國宣布中美斷交，「薪傳」的歷史底蘊成為正面教材，中央日報報導「薪傳」呈現同舟共濟的精神。

「薪傳」只花了40天就編出。林懷民回憶，當時他在紐約非常想家，想做家族的故事。林懷民是嘉義新港人。1624年，漳泉人士在北港溪畔建立了笨港十寨，「這是漢人在台灣落地生根的開始」。嘉慶年間，一場水災摧毀笨港，居民遷移到今天的新港與北港。林懷民童年聽過長輩提起祖先開發嘉南平原的故事。在紐約的小公寓裡，他開始構思祖先渡海來台屯墾的舞蹈，「這是台灣第一個以台灣歷史為主題的舞台作品」。

「薪傳」還留下台灣重要的聲音—陳達的「思想起」。林懷民在學者邱坤良的介紹下，坐火車去屏東找民謠歌手陳達，聽他拿著月琴邊彈邊唱台灣歷史，「就像一部電影」。一唱三、四個小時，忽然間，像剎車一樣，陳達唱出「台灣後來好所在」，「當時我們真是震驚。」林懷民說，「薪傳」每次演出，「陳達聲音一起出來，大家就會開始哭」，因為他的聲音有台灣人的滄桑。

此外「耕種與豐收」的合唱中有音樂大師李泰祥的聲音，而譜寫「渡海」和「節慶」的陳揚上個月才病逝。林懷民說，再累也要把「薪傳」做得比以前好，才對得起當年合作的藝術家。

「『薪傳』是雲門真正的起手式，讓我和雲門都找到了位置。」林懷民認為，「薪傳」是關於奮鬥、勇敢與堅忍，是關於「台灣人的精神」。開演前舞者為了找到先民身體的感覺、到新店溪搬石頭讓身體勞動。這個「蹲下來的姿勢」成為雲門後來發展的語言，如氣功和內家拳。雲門舞集助理藝術總監李靜君則形容「薪傳」是一齣「跳一次死一次」的舞，但只要跳過了，「人就不一樣了。」

新版「薪傳」由千禧世代舞者演出。兩代舞者最大的差別是什麼？林懷民表示，男舞者身高差了快七公分，八成的衣服都得重作。這一代舞者沒有時代的陰影和經濟的困難，如何表達苦難？「我不認為宣揚苦難是『薪傳』的使命」，他表示，「這是一個進化版的薪傳，是自信的年輕人向他們的祖先致敬 。」

過去三年遇到疫情。林懷民感慨，這一代的年輕人失落整整三年的青春，「人生最好的黃金年代消失了」。他希望「薪傳」可以讓這一代的年輕人，「感受七十年代青春火焰的微溫。」

●2023年4月21日到6月10日，「薪傳」於台北、台中、高雄、苗栗、嘉義、台東等六城演出，演出詳情與購票優惠請上雲門官網及OPENTIX查詢；官網: