誠品吉隆坡店揭開神秘面紗 邀大馬體驗台灣夜書店魅力

誠品在東南亞的首家店點「誠品生活吉隆坡」，今日首次揭開面紗，除了60米紅磚拱牆書區內容豐富，宛如城市中隱密小酒館的「誠品精品文具館」設計也令人驚艷。本周六（17）正式開幕當日即舉辦「黑眼圈之夜」營業至凌晨1點，邀請大馬讀者體驗台灣夜書店的魅力。

誠品表示，誠品生活吉隆坡開幕首月即規劃逾30場藝文活動，除了邀請藝術家幾米首度在大馬策展，展出逾40幅原畫、3件版畫及2件大型雕塑作品。知名歌手品冠、台灣出版人詹宏志、作家黃山料等皆受邀前往大馬共襄盛舉，與在地民眾面對面交流。

開幕首週末特別舉辦「黑眼圈之夜」營業至凌晨1點，推出「期間限定夜書店」，邀請華語歌壇知名歌手品冠、新加坡文學獎和金筆獎詩人周德成、旅台詩人學者辛金順、台灣出版人詹宏志、作家吳淡如、網紅創業家崴爺、馬來西亞首位太空人Dato' Dr. Sheikh Muszaphar Shukor等親臨現場，與大馬民眾共享深夜音樂會和閱讀時光。

曾在台北、香港、蘇州跨地巡迴展覽、吸引逾50萬人造訪的幾米，與誠品再度合作，於吉隆坡舉辦馬來西亞首展，開幕日起至2023年2月展出逾40幅原畫、3件版畫及2件大型雕塑作品。

持續創造誠品獨有的「場所精神」，「誠品生活吉隆坡」店內空間邀請台灣建築師蕭博文操刀設計，靈感取自義大利作家卡爾維諾的知名著作「看不見的城市」，以「探索之旅」概念打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」四大城市。