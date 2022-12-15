誠品吉隆坡店揭開神秘面紗 邀大馬體驗台灣夜書店魅力
誠品在東南亞的首家店點「誠品生活吉隆坡」，今日首次揭開面紗，除了60米紅磚拱牆書區內容豐富，宛如城市中隱密小酒館的「誠品精品文具館」設計也令人驚艷。本周六（17）正式開幕當日即舉辦「黑眼圈之夜」營業至凌晨1點，邀請大馬讀者體驗台灣夜書店的魅力。
誠品表示，誠品生活吉隆坡開幕首月即規劃逾30場藝文活動，除了邀請藝術家幾米首度在大馬策展，展出逾40幅原畫、3件版畫及2件大型雕塑作品。知名歌手品冠、台灣出版人詹宏志、作家黃山料等皆受邀前往大馬共襄盛舉，與在地民眾面對面交流。
開幕首週末特別舉辦「黑眼圈之夜」營業至凌晨1點，推出「期間限定夜書店」，邀請華語歌壇知名歌手品冠、新加坡文學獎和金筆獎詩人周德成、旅台詩人學者辛金順、台灣出版人詹宏志、作家吳淡如、網紅創業家崴爺、馬來西亞首位太空人Dato' Dr. Sheikh Muszaphar Shukor等親臨現場，與大馬民眾共享深夜音樂會和閱讀時光。
曾在台北、香港、蘇州跨地巡迴展覽、吸引逾50萬人造訪的幾米，與誠品再度合作，於吉隆坡舉辦馬來西亞首展，開幕日起至2023年2月展出逾40幅原畫、3件版畫及2件大型雕塑作品。
持續創造誠品獨有的「場所精神」，「誠品生活吉隆坡」店內空間邀請台灣建築師蕭博文操刀設計，靈感取自義大利作家卡爾維諾的知名著作「看不見的城市」，以「探索之旅」概念打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」四大城市。
其中，以紅磚砌成綿延60米長的「拱牆之城」，匯集多語系豐富書籍，並呈現誠品書店職人精選的「誠品選書」，店內還規劃一處eslite Forum空間提供讀者參與講座、音樂會、電影欣賞、手作體驗等多元活動，也有如客廳般的舒適空間款待讀者享受閱讀片刻，期待帶給大馬民眾「在書與非書之間」探索體驗生活的美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言