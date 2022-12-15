雙語教育結合世足賽熱潮 學童英語學足球預測世足冠軍
世足賽已進入最後激烈對決，高雄市三民國小今天搭上世足賽熱潮，結合雙語教育，讓學生們認識足球國家在地圖上的地理位置，了解足球運動各項規則，也讓學生們預測最後誰是贏家？帶動學生們雙語學習興趣與國際接軌。很多小朋友預測阿根廷贏，因為超愛梅西。
外籍教師Agnes向學生們介紹者世足賽參與的國家，在世界地圖上的地理位置及隊上知名的足球員，還有各國足球運動發展的脈絡與規則。小朋友們穿上足球運動服聚精會神聽講，現場師生以英語互動。學童說，因為世足賽對參賽國家開始感到好奇，躍躍欲試想上場踢足球，對預測最後哪個國家能得到冠軍興趣濃厚。
「卡達世足賽」已進入倒數賽事，三民國小結合體育、雙語教學設計系列活動，學務處規畫「2022FIFFA世足冠軍得主」預測活動，邀學童參加，小朋友要在16日下午前，將心目中會獲得冠軍隊的國家名稱、地理位置在哪一洲，填寫在預測單上後投入預測箱中，全部正確才能參與最後摸彩。
三民國小在「本周一句英語」推出英文相關介紹，包括：Who do you think will win the FIFA World Cup?（你認為誰會贏得FIFA世界盃冠軍？）。 I am rooting for (name of country)我支持（國家名）。
六年級學生林明漳說，同學、家人們都瘋世足賽，外師結合世足教英文，讓雙語學習變得很有趣，自己支持法國能贏得世足賽冠軍，相信可以連莊，除了覺得法國球員較強，另外也喜歡法國的文化。五年級學童涂彥辰說，班上同學大多支持阿根廷會贏得世足冠軍，他也認為阿根廷會贏，因為自己是「梅西」粉絲。 三民國小訂在22日朝會說外語時間抽出20名幸運得主，投冠軍者抽出10名，每人獲得足球1顆；亞軍也抽出10名鼓勵參與獎，各獲一頂運動帽。
三民國小校長張宏仁說，學校藉由世足賽的熱潮，讓學生認識參與比賽國家的地理位置，將校園情境布置帶入雙語教學中，學生在有趣又輕鬆活動下，接觸國際時事並融入雙語教育，讓學習不再只侷限於書本，也拓展學生視野。
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