雙語教育結合世足賽熱潮 學童英語學足球預測世足冠軍

世足賽已進入最後激烈對決,高雄市三民國小今天搭上世足賽熱潮,結合雙語教育,讓學生們認識足球國家在地圖上的地理位置,了解足球運動各項規則,也讓學生們預測最後誰是贏家?帶動學生們雙語學習興趣與國際接軌。很多小朋友預測阿根廷贏,因為超愛梅西。

外籍教師Agnes向學生們介紹者世足賽參與的國家,在世界地圖上的地理位置及隊上知名的足球員,還有各國足球運動發展的脈絡與規則。小朋友們穿上足球運動服聚精會神聽講,現場師生以英語互動。學童說,因為世足賽對參賽國家開始感到好奇,躍躍欲試想上場踢足球,對預測最後哪個國家能得到冠軍興趣濃厚。

「卡達世足賽」已進入倒數賽事,三民國小結合體育、雙語教學設計系列活動,學務處規畫「2022FIFFA世足冠軍得主」預測活動,邀學童參加,小朋友要在16日下午前,將心目中會獲得冠軍隊的國家名稱、地理位置在哪一洲,填寫在預測單上後投入預測箱中,全部正確才能參與最後摸彩。

三民國小在「本周一句英語」推出英文相關介紹,包括:Who do you think will win the FIFA World Cup?(你認為誰會贏得FIFA世界盃冠軍?)。 I am rooting for (name of country)我支持(國家名)。

六年級學生林明漳說,同學、家人們都瘋世足賽,外師結合世足教英文,讓雙語學習變得很有趣,自己支持法國能贏得世足賽冠軍,相信可以連莊,除了覺得法國球員較強,另外也喜歡法國的文化。五年級學童涂彥辰說,班上同學大多支持阿根廷會贏得世足冠軍,他也認為阿根廷會贏,因為自己是「梅西」粉絲。 三民國小訂在22日朝會說外語時間抽出20名幸運得主,投冠軍者抽出10名,每人獲得足球1顆;亞軍也抽出10名鼓勵參與獎,各獲一頂運動帽。