免出國即可拿國外文憑 桃園續推雙聯學制

桃園110學年度起推動高中雙聯學制課程，讓高中生同時就讀台灣及國外課程，畢業後即可取得雙文憑。市府教育局今天邀請學生分享學習經驗，也表示會繼續推動雙聯學制，鼓勵學生參加國際課程提升雙語能力，以達雙語國家政策目標。

教育局表示，自110學年度開始與外國合作雙聯學制以來，目前已與美國的緬因中央中學、加拿大的薩省及卑詩省教育局、瑞士阿爾特多夫國際學校等單位簽約合作。

受限人數限制，目前參與台美雙聯學制的學校包括武陵、陽明、桃園、南崁、內壢、大園高中等6校；台加、台瑞雙聯學制則開放全市學校參與。

教育局表示，課程中將要求學生在台灣修習全英語線上課程，並在暑假出國，體驗為期3周到1個月的實體課程。學生可選擇到美國或加拿大選讀重型設備操作、焊接、機器人、廚藝、視覺藝術等多元課程，也可到瑞士參加3周旅遊飯店管理服務課程，甚至參訪國際企業，拓展國際化視野。

陽明高中學生彭子倫是首屆參與的學生，他表示因為課程要求全英語溝通，讓他英語溝通技巧進步很多，口說更有自信。桃園高中學生洪瑋志提到，自己學到3D列印、再生能源、健康科學與Al人工智慧，過程中不僅可以發揮創造力與想像力，看到自己的設計化為成品，也很有成就感。

參與緬因中央中學課程的內壢高中學生蔡樂頤，提到自己對美國鼓勵學生發想、從嘗試錯誤中找到解決方式的做法印象深刻；在國外還能和英國、瓜地馬拉、墨西哥等國的學生一起交流，認識不同國家文化，是很不錯的人生經驗。

教育局長林明裕表示，美式教育重心在於講解觀念，讓同學自己實作，思考過程中有更多的可能性，有助於學生開放性思考及探索；未來高中雙聯學制會持續推展，期待更多學子把握機會。