快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

免出國即可拿國外文憑 桃園續推雙聯學制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園110學年度起推動高中雙聯學制課程，市府教育局今天邀請學生分享學習經驗，也表示會繼續推動雙聯學制。記者朱冠諭／攝影
桃園110學年度起推動高中雙聯學制課程，市府教育局今天邀請學生分享學習經驗，也表示會繼續推動雙聯學制。記者朱冠諭／攝影

桃園110學年度起推動高中雙聯學制課程，讓高中生同時就讀台灣及國外課程，畢業後即可取得雙文憑。市府教育局今天邀請學生分享學習經驗，也表示會繼續推動雙聯學制，鼓勵學生參加國際課程提升雙語能力，以達雙語國家政策目標。

教育局表示，自110學年度開始與外國合作雙聯學制以來，目前已與美國的緬因中央中學、加拿大的薩省及卑詩省教育局、瑞士阿爾特多夫國際學校等單位簽約合作。

受限人數限制，目前參與台美雙聯學制的學校包括武陵、陽明、桃園、南崁、內壢、大園高中等6校；台加、台瑞雙聯學制則開放全市學校參與。

教育局表示，課程中將要求學生在台灣修習全英語線上課程，並在暑假出國，體驗為期3周到1個月的實體課程。學生可選擇到美國或加拿大選讀重型設備操作、焊接、機器人、廚藝、視覺藝術等多元課程，也可到瑞士參加3周旅遊飯店管理服務課程，甚至參訪國際企業，拓展國際化視野。

陽明高中學生彭子倫是首屆參與的學生，他表示因為課程要求全英語溝通，讓他英語溝通技巧進步很多，口說更有自信。桃園高中學生洪瑋志提到，自己學到3D列印、再生能源、健康科學與Al人工智慧，過程中不僅可以發揮創造力與想像力，看到自己的設計化為成品，也很有成就感。

參與緬因中央中學課程的內壢高中學生蔡樂頤，提到自己對美國鼓勵學生發想、從嘗試錯誤中找到解決方式的做法印象深刻；在國外還能和英國、瓜地馬拉、墨西哥等國的學生一起交流，認識不同國家文化，是很不錯的人生經驗。

教育局長林明裕表示，美式教育重心在於講解觀念，讓同學自己實作，思考過程中有更多的可能性，有助於學生開放性思考及探索；未來高中雙聯學制會持續推展，期待更多學子把握機會。

教育局 桃園 美國

延伸閱讀

桃市府恐成朱立倫酬庸基地？張善政駁斥：所有人事自己主導

張善政與李鴻源會面 談台灣公共工程回正軌從桃園開始

桃園爆千萬珍稀古木侵占糾紛 企業主木材行各說各話

近5億打造台鐵平鎮臨時站 「鐵路地下化」用不到6年就拆除

相關新聞

紐時賞析／西方武器相助 烏克蘭在砲戰中扭轉戰局

On the screen of a thermal imaging camera, the Russian armor...

遊戲英文／寶可夢旋風再起！「大蔥鴨」的名字居然有這個意思？！

前一篇我們介紹了六個訓練家的必備詞彙（傳送門）。那你知道每隻寶可夢的名字其實都有玄機嗎？各種雙關、擬聲詞、組合字…其實光看名字就能想像這隻寶可夢的長相或特性。今天小編就要繼續來介紹各種寶可夢名字的有趣字源唷！

免出國即可拿國外文憑 桃園續推雙聯學制

桃園110學年度起推動高中雙聯學制課程，讓高中生同時就讀台灣及國外課程，畢業後即可取得雙文憑。市府教育局今天邀請學生分享...

暨大生改編百老匯歌舞劇 全英戲劇公演展實力

「暨大戲劇節」日前登場，國立暨南國際大學外文系學生改編百老匯歌舞劇「髮膠明星夢」，打造全英語舞台劇「無名小卒追夢記」，於...

紐時賞析／拜登擬嚴管移民政策 挨批「川規拜隨」

The Biden administration is considering substantial new limi...

紐時賞析／如何從遊客中找出破壞者 博物館頭大

For Hans-Peter Wipplinger, the director of Vienna’s Leopold ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。