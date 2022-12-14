暨大生改編百老匯歌舞劇 全英戲劇公演展實力

「暨大戲劇節」日前登場，國立暨南國際大學外文系學生改編百老匯歌舞劇「髮膠明星夢」，打造全英語舞台劇「無名小卒追夢記」，於暨大學生活動中心演藝廳、埔里藝文中心接連演出，廣受好評，更透過戲劇、音樂及英文展現跨域學習實力。

暨大指出，暨大戲劇節今年邁入第2年，其中「魔髮嘉年華」系列活動，除了有由導演們錄製「劇本導讀」，教授專業開辦「英文迷你講座」等創新活動，更結合外文系劇劇公演演出全英語舞台劇「無名小卒追夢記（Where 1 Wanna Be）」。

暨大外文系表示，該系自有畢業生以來，每年均以畢業公演形式，透過戲劇、音樂及英文等跨域能力，總整在校4年學習成果，不僅演給全校師生看，也深入社區與居民互動分享，更呈現暨大外文學生深厚的外語實力，迄今24年從未中斷。

而今年劇劇公演主題的全英語舞台劇「無名小卒追夢記」發想於經典百老匯歌舞劇「髮膠明星夢（Hairspray）」，主要闡述著母女間的矛盾衝突、青少年轟轟烈烈的愛情，以及主角女孩勇敢追夢、抵抗當代審美的熱血故事，演出後獲得好評。

暨大外文系主任羅麗蓓說，學生花了近1年時間籌備畢業公演，籌備過程中難免面對困難和挫折，但仍合作解決達到完美呈現；校長武東星則說，透過戲劇活動讓學生親切體驗戲劇文化，消弭對英文的畏懼感，啟發文化激盪也展現創作潛能。

此外，暨大外語也提到，考量學生對生涯規畫多元性與時效性的需求，該系推出從學士到碩士的5年一貫學程，大三就開始修課及研究，5年能同時拿到學士與碩士學位，及早進入就業市場。