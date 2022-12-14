遊戲英文／寶可夢旋風再起！「大蔥鴨」的名字居然有這個意思？！

前一篇我們介紹了六個訓練家的必備詞彙（ 傳送門 ）。那你知道每隻寶可夢的名字其實都有玄機嗎？各種雙關、擬聲詞、組合字…其實光看名字就能想像這隻寶可夢的長相或特性。今天小編就要繼續來介紹各種寶可夢名字的有趣字源唷！

第一世代御三家

Squirtle

傑尼龜的英文名稱是由 squirt「噴水」和 turtle「海龜」組合而成。會噴水的海龜，非常好聯想吧！

Bulbasaur

Bulb 是「球莖」，-saur 則是「蜥蜴」的意思，dinosaur 「恐龍」就有使用到這個字根。所以球莖蜥蜴就是指妙蛙種子啦！

有趣的是，妙蛙種子進化後叫做 Ivysaur，ivy 是「常春藤」的意思，代表球莖也跟著進化、長出藤蔓啦～最終的型態則叫做 Venusaur，Venus flytrap 是「捕蠅草」，感覺又兇狠又強大吧！

Charmander

小火龍 Charmander 是由 char「使燒焦」和 salamander「火蜥蜴」組合而成。嗯…所以原來小火龍是蜥蜴、不是龍嗎！？

第九世代御三家

除了大家最熟知的第一世代寶可夢之外，這邊小編也要介紹第九世代，也就是最新的《寶可夢朱／紫》的御三家啦～

那因為這次《朱／紫》的舞台設定在西班牙，所以御三家的名字也有使用西班牙文來呈現哦！

Quaxly

首先是在玩家間享有超高人氣的潤水鴨，牠的名字叫 Quaxly，是由鴨子的叫聲 quack 演變而來的唷！

Sprigatito

Sprig 是「嫩枝」的意思，gatito 則是西班牙文的「小貓」，因此 Sprigatito 就是草系寶可夢新葉喵唷！

新葉喵進化後會變成 Floragato，flora 則有「植物群」的意思，像是 flora and fauna 就是指某區域的「動植物」。

Fuecoco

呆火鱷是由兩個西班牙字：fuego「火焰」和 coco「鱷魚」組合而成。

那寶可夢也曾在《珍／鑽》這款系列作中使用到 fuego 這個字。Fuego Ironworks 就是熱呼呼的「多多羅鋼鐵廠」唷！

其他名字具有意義的寶可夢

除了御三家外，其他寶可夢的取名也非常用心。以下就來介紹幾個名字具有特殊意義的寶可夢吧！

Snorlax

卡比獸是由 snore「打呼」和 lax「鬆散的」組合而成。卡比獸最為人所知的就是躺在地上呼呼大睡、阻擋玩家通過的慵懶畫面哦。

我們來看個 snore 的例句：

It's said that you can stop someone from snoring with clothespins. Wanna try?（聽說曬衣夾可以讓人停止打呼。你要試試看嗎？）

Psyduck

Psychic 是「通靈的；有特異功能的」，搭配 duck「鴨子」，Psyduck 就是整天抱著頭的可達鴨啦！

根據官方圖鑑，可達鴨使出念力後就會頭痛，所以就會整天抱著頭杵在那邊，很有趣吧！

Meowth

相信聰明的你應該有猜出這是誰。Meow 是貓咪的叫聲，Meowth 就是火箭隊的活寶－－喵喵！

Farfetch'd

大蔥鴨的英文名字很特別，來自 far-fetched「難以置信的、意外的」這個片語。

那為什麼大蔥鴨令人難以置信呢？這跟日本的諺語有關。日文中的俗諺「鴨が葱を背負って来る」（揹著蔥的鴨子）是指意外的好運降臨。所以英文和日文的意思上是有對應到的唷！

那我們再用 far-fetched 造一個句子：

His words sound so far-fetched that the police don't believe it.（他說的話太牽強了，所以警方不採信。）

Haunter

鬼斯通 Haunter 則來自 haunt「鬼魂出沒」這個字，對應到牠幽靈的這個特性。那我們平常可以用 haunted 來形容一個地方「鬧鬼的」。比方說：

The haunted Liu Mansion in Chiayi receives many visitors each year.（鬧鬼的嘉義劉家古厝每年都有很多觀光客。）

Chansey

最後一個要介紹的是粉粉嫩嫩的吉利蛋，牠的名字是由 chance「機率」演變而來，可能是因為吉利蛋相當稀有，所以才這樣取名哦。

那補充一個小知識，吉利蛋的原形其實是超胖的六角恐龍（axolotl）唷！有沒有覺得畫面有點崩壞呢？XD

希望這次的寶可夢分享，有讓大家覺得學英文很有趣唷！想要看以前的《遊戲英文》系列，也可以點下方連結！

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