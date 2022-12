遊戲英文／寶可夢旋風再起！「大蔥鴨」的名字居然有這個意思？！

前一篇我們介紹了六個訓練家的必備詞彙( 傳送門 )。那你知道每隻寶可夢的名字其實都有玄機嗎?各種雙關、擬聲詞、組合字…其實光看名字就能想像這隻寶可夢的長相或特性。今天小編就要繼續來介紹各種寶可夢名字的有趣字源唷!

第一世代御三家

Squirtle

傑尼龜的英文名稱是由 squirt「噴水」和 turtle「海龜」組合而成。會噴水的海龜,非常好聯想吧!

Bulbasaur

Bulb 是「球莖」,-saur 則是「蜥蜴」的意思,dinosaur 「恐龍」就有使用到這個字根。所以球莖蜥蜴就是指妙蛙種子啦!

有趣的是,妙蛙種子進化後叫做 Ivysaur,ivy 是「常春藤」的意思,代表球莖也跟著進化、長出藤蔓啦~最終的型態則叫做 Venusaur,Venus flytrap 是「捕蠅草」,感覺又兇狠又強大吧!

Charmander

小火龍 Charmander 是由 char「使燒焦」和 salamander「火蜥蜴」組合而成。嗯…所以原來小火龍是蜥蜴、不是龍嗎!?

第九世代御三家

除了大家最熟知的第一世代寶可夢之外,這邊小編也要介紹第九世代,也就是最新的《寶可夢朱/紫》的御三家啦~

那因為這次《朱/紫》的舞台設定在西班牙,所以御三家的名字也有使用西班牙文來呈現哦!

Quaxly

首先是在玩家間享有超高人氣的潤水鴨,牠的名字叫 Quaxly,是由鴨子的叫聲 quack 演變而來的唷!

Sprigatito

Sprig 是「嫩枝」的意思,gatito 則是西班牙文的「小貓」,因此 Sprigatito 就是草系寶可夢新葉喵唷!

新葉喵進化後會變成 Floragato,flora 則有「植物群」的意思,像是 flora and fauna 就是指某區域的「動植物」。

Fuecoco

呆火鱷是由兩個西班牙字:fuego「火焰」和 coco「鱷魚」組合而成。

那寶可夢也曾在《珍/鑽》這款系列作中使用到 fuego 這個字。Fuego Ironworks 就是熱呼呼的「多多羅鋼鐵廠」唷!

其他名字具有意義的寶可夢

除了御三家外,其他寶可夢的取名也非常用心。以下就來介紹幾個名字具有特殊意義的寶可夢吧!

Snorlax

卡比獸是由 snore「打呼」和 lax「鬆散的」組合而成。卡比獸最為人所知的就是躺在地上呼呼大睡、阻擋玩家通過的慵懶畫面哦。

我們來看個 snore 的例句:

It's said that you can stop someone from snoring with clothespins. Wanna try?(聽說曬衣夾可以讓人停止打呼。你要試試看嗎?)

Psyduck

Psychic 是「通靈的;有特異功能的」,搭配 duck「鴨子」,Psyduck 就是整天抱著頭的可達鴨啦!

根據官方圖鑑,可達鴨使出念力後就會頭痛,所以就會整天抱著頭杵在那邊,很有趣吧!

Meowth

相信聰明的你應該有猜出這是誰。Meow 是貓咪的叫聲,Meowth 就是火箭隊的活寶--喵喵!

Farfetch'd

大蔥鴨的英文名字很特別,來自 far-fetched「難以置信的、意外的」這個片語。

那為什麼大蔥鴨令人難以置信呢?這跟日本的諺語有關。日文中的俗諺「鴨が葱を背負って来る」(揹著蔥的鴨子)是指意外的好運降臨。所以英文和日文的意思上是有對應到的唷!

那我們再用 far-fetched 造一個句子:

His words sound so far-fetched that the police don't believe it.(他說的話太牽強了,所以警方不採信。)

Haunter

鬼斯通 Haunter 則來自 haunt「鬼魂出沒」這個字,對應到牠幽靈的這個特性。那我們平常可以用 haunted 來形容一個地方「鬧鬼的」。比方說:

The haunted Liu Mansion in Chiayi receives many visitors each year.(鬧鬼的嘉義劉家古厝每年都有很多觀光客。)

Chansey

最後一個要介紹的是粉粉嫩嫩的吉利蛋,牠的名字是由 chance「機率」演變而來,可能是因為吉利蛋相當稀有,所以才這樣取名哦。

那補充一個小知識,吉利蛋的原形其實是超胖的六角恐龍(axolotl)唷!有沒有覺得畫面有點崩壞呢?XD

希望這次的寶可夢分享,有讓大家覺得學英文很有趣唷!想要看以前的《遊戲英文》系列,也可以點下方連結!

延伸閱讀

1. 【遊戲英文】很農、引戰怎麼說?遊戲人不可不知的行話!

2. 【遊戲英文】復活、送頭、開小帳怎麼說?

3. 【遊戲英文】課金的英文怎麼說?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】