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好讀周報／選舉帆布再利用 搖身一變包包、投手丘防水布

聯合報／ 好讀周報
農民回收競選旗幟插在稻田裡，「趕鳥卡好用」。（圖／報系資料照片）
農民回收競選旗幟插在稻田裡，「趕鳥卡好用」。（圖／報系資料照片）

文／記者劉明岩、林敬家、林佩均、游振昇

選舉期間，大型看板、旗幟、精神堡壘充斥街頭，令人眼花撩亂，有礙環保及市容觀瞻。投票結束後，這些選舉廢棄物的回收處理，也要大費周章，除送進焚化爐外，有的卻能物盡其用，有候選人將帆布再生利用，找名家設計變成波特包，既環保又時尚。也有棒球場地也使用選舉看板帆布覆蓋投手丘，避免雨淋濕滑。

●選舉旗幟回收竹桿 趕鳥卡好用

其中，競選旗幟因體積小，回收方便，往往投票一結束，就會陸續被收走一空，有的是廣告業者所為，主要是回收竹桿再利用，也有的是農民收走，插在稻田中，許多還是保存良好的陳年舊物，農民都說：「這些旗幟，趕鳥卡好用」。

●廢帆布變身波特包 時尚又環保

擁有荷蘭理工博士學位的彰化縣議員吳韋達，將永續發展的循環經濟理念導入選舉活動。他說，選舉時，大量帆布用於廣告看板、舞台背板，選後往往只能丟棄，增添環境負荷；廢棄帆布其實可再利用，他將帆布委由台灣帆布包品牌日常經典的REBIRTH設計成可使用的波特包，既時尚又環保。

彰化縣議員吳韋達將自己的選舉帆布看板，委由知名品牌設計再製成波特包。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員吳韋達將自己的選舉帆布看板，委由知名品牌設計再製成波特包。記者劉明岩／攝影

吳韋達說，選舉帆布再生計畫不只有環境永續，還預計結合公益，與特殊學校合作，由候選人提供帆布，日常經典公司提供透明紙版框，讓學生選出帆布上的圖案範圍，發揮創意和想像力做包包的花色搭配，再由學生與家長進行裁切車縫成款式簡單的直式波特包。

吳韋達說，他也邀請其他候選人投入選舉帆布再生計畫，減少資源浪費，創造兼具零廢棄、環境永續和公益的多贏效益，讓選舉帆布不再只是一次性用品，而是具永續價值的時尚生活小物。

彰化縣議員吳韋達將自己的選舉帆布看板，委由知名品牌設計再製成波特包。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員吳韋達將自己的選舉帆布看板，委由知名品牌設計再製成波特包。記者劉明岩／攝影

●廣告物再生環保袋 義賣助弱勢

競選廣告物也可以做更好的再利用，如新北市環保局從2013年開始讓有裁縫經驗的清潔隊員，將拆除後的競選廣告物或商業廣告旗幟，製作再生環保袋、飲料提袋、窗簾等；新北市環保局依據使用經驗，持續改良版型，產品會在跳蚤市場活動推廣義賣幫助弱勢。

花蓮縣環境保護局也與花蓮縣政府青年發展中心攜手，結合文創店家將回收的廣告旗幟再製成環保袋，實踐解決廣告廢棄物的環保議題，更扶持婦女培力加工製作，結合由「打包花蓮」循環共創團隊，讓花蓮城鄉活動結束宣傳後的廣告旗幟不再淪為廢棄物。

台中市議員謝志忠連任成功，他在豐原與后里區幾處重要路口，懸掛帆布選舉廣告，選後先開放讓大家自由索取，懸掛廣告時間到再拆除；他的選舉帆布曾有粉絲當「明星海報」，掛在自家餐飲店牆面。

謝志忠一面最大的帆布廣告，掛在豐原區中正路與圓環西路口，長79尺，寛36尺，有5層樓高；謝說已有支持者預約，要移到支持者家的牆壁，當防水用。

很多棒球場地使用選舉看板帆布覆蓋投手丘，避免雨淋濕滑。記者林佩均／攝影
很多棒球場地使用選舉看板帆布覆蓋投手丘，避免雨淋濕滑。記者林佩均／攝影

九合一選舉 好讀周報

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