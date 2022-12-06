「火星衝」報到！前鎮高中邀社區民眾學子先睹火星魅力

未來10年內最大、最亮的「火星衝」，將於12月8日登場。高雄市前鎮高中設有18吋大口徑天文望遠鏡，學校舉行「點亮。前鎮。星空」、「火星衝」主題，邀請社區民眾與國小學童到校，先跟火星打招呼，一睹火星的魅力。

最近天黑後出現在東方天空，閃耀著明亮紅光的火星，12月8日將到達最適合觀賞的「衝」，這也是火星在未來10年內最接近地球的一次。市區肉眼就能看到明亮的紅色亮點，望遠鏡下可看到較明顯的地表地形特徵。

前鎮高中設有南台灣校園最大口徑望遠鏡，積極深耕社區天文教育，訓練學生擔任解說員，將課堂上所學天文知識傳遞給社區民眾與國小學生。近日因「火星衝」來臨，學校舉行「點亮。前鎮。星空」「火星衝」主題，邀請社區民眾與國小學生觀測火星。

前鎮高中辦理社區天文觀測活動已有20多年，今年由榮獲111年杏壇芬芳獎的教師黃翊展規畫執行。黃翊展表示，火星衝是因為地球和火星繞太陽公轉時轉到太陽的同一側，此時太陽、地球、火星相對位置，幾乎成為一直線，也是火星較為接近地球的時刻。「火星衝」平均每2年發生一次，但每次的亮度、距離及視直徑都不同，今年的「火星衝」是比較大且亮，透過望遠鏡較能觀測火星的地表特徵。

黃翊展說，經由討論、製作道具、試講驗收等一連串的課程，訓練前鎮高中學生擔任解說員，把課堂上所學的知識傳遞給社區民眾與小朋友。「我見到火星了！」前鎮區鎮昌國小、佛公國小與鳳山區五福國小的親師生，透過望遠鏡觀測火星，看到火星的表面都很興奮。