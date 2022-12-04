好讀周報／創建一甲子故宮山洞庫房 因毀損事件再開大門

文／記者陳宛茜

因為文物損毀爭議，日前故宮破天荒對立委和媒體打開創建近一甲子、鮮少對外人開放的山洞庫房。故宮上一次開放山洞庫房拍照錄影，已是2004年為了桂綸鎂、戴立忍合作的電影《經過》。此片由故宮出資拍攝，以山洞庫房為背景，兩人也因此作定情。《經過》之後，18年來山洞庫房絕少外人踏足。當天在故宮院長吳密察和兩位副院長的帶領下，約60名媒體和立委，浩浩蕩蕩來到故宮後山的山洞庫房「開箱」。

故宮院長吳密察指出，故宮山洞庫房建於1965年8月，內設洞庫A、B兩座。庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，約為院藏陶瓷器總數的7成，收藏於1028只鐵箱之中。

山洞庫房存置歷代陶瓷器1萬8608件，收藏於1028只鐵箱之中。記者許正宏／攝影

故宮文物包括銅器、玉器、陶瓷、書畫文獻等，書畫文獻的紙質脆弱、銅器易有「銅器病」，須高度控制濕度，都不適合長期貯放於山洞，最後只有陶瓷留在山洞庫房。來自瀋陽故宮、熱河行宮的瓷器已轉至正館庫房，留在山洞庫房的都是來自北京故宮，也是血統最純正的「故瓷」。

此次引發喧然大波的三件損毀文物，都是貼上「故瓷」編號的瓷器，代表都貯放在山洞庫房。故宮特別開放打破「清乾隆青花花卉盤」的「案發現場」給媒體，並說明與展示整理文物的流程。

鐵箱內文物包裝分藍布包盒裝與包裹綑紮兩種。包裹正逐年汰除、以藍布盒取代。文物入盒或包裹前，均以無酸紙包覆。鐵箱內藍布盒或包裹之間的空隙，則以棉墊或木絲填實、避免晃動。

故宮副院長余珮瑾表示，整理收藏瓷器的藍布盒時，如果裡頭還有瓷器，工作人員必須把藍布盒的釦子扣上。此次受懲處的一名工作人員便是因為粗心忘了扣上釦子，導致另一位同仁誤會是空盒失手。5月發生打破瓷器後，8月山洞庫房便重新調整設計工作間，將原本動線混亂的工作間，調整為鐵箱暫存、實盒暫存、空盒暫存、文物整理等8區的工作區，讓裝有瓷器的「實盒」和空盒分區擺放，避免工作人員產生誤會。

吳密察表示，目前瓷器典藏是以包裹與藍布盒貯存一件或多件文物，基於安全，明年起將逐步改善為「一物一盒」，內置棉墊或緩衝材料。此外，目前故宮瓷器文物都以鐵箱作為儲存空間，日後將「改箱為櫃」，於庫房增設防震鋼質典藏櫃取代鐵箱。這些工作計畫都已列入明年年度預算。