寫作教室／為文章「剪精華」 分析寫作三面向掌握你的「專屬優勢」

「剪精華」，熟悉YT的人必然曉得，這指的是將漫長的影片內容剪輯成精彩的短片。如果要「剪」你的文章，你最精華的是什麼？

分享寫作教學的文章，通常會教我們怎麼樣開頭厲害、結尾有力還能首尾呼應，也會教我們中段的故事如何取材，如何寫出自己最獨特的、能打動別人的生命故事，除此之外，最好可以情感迴盪、耐人尋味。但是，每次寫完命題作文之後，到底有沒有人告訴你，你文章最精彩的地方在哪裡？坦白說，礙於種種現實考量，評閱老師只能「整體」（當然必須依照評分結構與級別）去看，給你的文章一個「總分」。的確，除非是頂分的卷子，否則大部分的卷子其實都有一些不盡人意之處，但換個角度想，難道沒有值得稱許之處？

簡單來說，在每一次的命題作文裡，就題材、結構與修辭三個部分，你表現最好的是什麼呢？當然除了自問之外，請教長輩老師、親朋好友都有助於釐清這件事。為什麼要這麼做？實則是我在教學現場的發現——原來有些同學不知道自己文章哪裡好——我也反省自己可能之前太常挑別人文章的毛病，而忽視了其實分數再差的文章也會有優點，於是我在課堂上唸出班上每一位同學文章的優點，我在為學生的文章「剪精華」。

我是這麼唸的：「我喜歡妳說，妳雙手抓住蚱蜢，感受蚱蜢在妳溫熱的手心裡跳動，就像是放進嘴裡的跳跳糖一般！這是我聽過最美的、最甜的一種譬喻！」還有：「我喜歡你分享你與『七仔』相處的過程，相當有溫度，尤其在結尾一段的反思，既深刻又富文采，最後那句：『釋放繁星重回宇宙，達到真正的擁有』是亮點句。很棒！」

「剪精華」的目的有二：第一、強化寫作自信。第二、了解文章優勢。既有優勢，相較之下就會出現「弱勢」，知道弱勢就可以開始去找方式讓它變成「優勢」。

分數差？要放棄？等等、等等，你還沒幫你的文章「剪精華」呢！