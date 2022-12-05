好讀周報／綠獎青少年首獎 讓「廚餘」也能發電

本報訊

「綠電」可以自製嗎？目前就讀海洋大學的蕭采宣、中央大學附屬中壢高中的曾雅筠，經過多次實驗，透過細胞培養產生氫氣，讓廚餘能用在可自行供電的「Green Future路燈」，並因此拿下第七屆綠獎青少年組首獎。

綠獎日前舉行頒獎典禮，「廚餘」成了另類主角，除了首獎團隊，獲得青少年組優選的莊又凝則是帶領來自北市多所高中學生的團隊，回收商圈食用油，製成家事皂，並單車環島贈皂，至今送出5000塊手工皂。羽田生物農業是利用黑水虻處理廚餘。青少年組佳作的蔡禕則是建立「即時食物地圖」，從源頭減少廚餘。

今年綠獎生態保育共獎助4個NGO團體，其中首次入選的「台灣海龜點點名」協會，以建立海龜「戶口名簿」的創意提案，號召各地同好為海龜一一拍照取名，預計在2023年完成恆春地區海龜戶口普查資料。被列為極危物種的白海豚，近年在金門出沒，中華鯨豚協會想觀察、研究金門白海豚的棲地，以維護其生態環境。

2014年，聯電運用台灣第一筆環保署認可的碳權交易所得，啟動生態保育希望工程，2016年發起綠獎，與合作夥伴齊力倡議，提升大眾環保觀念，促進人與自然和諧共生。

聯華電子共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電秉持著守護家園的初心，2016年成立「綠獎」，7年來累計支持53件環保計畫，今年獲獎對象除了支持生態保育的NGO團體及學生，首次舉辦的「綠色創新獎」，將影響力擴及氣候變遷及循環經濟領域，協助新創團隊讓廢棄物變黃金，共同實現循環經濟願景，成為經濟與環保雙贏的最好示範。

本屆綠獎有8家企業響應，包括3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸及欣興電子。在志同道合的企業支持下，今年募集獎金高達400萬，總投件數達143件，創歷年新高。