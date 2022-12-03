藝術家黃琯予遠赴美國辦畫展 讓世界看見台灣創作

療癒藝術家黃琯予，畫風明亮鮮麗，她成立「琯予藝術故事館」，致力推廣藝術美學。今年12月她遠渡重洋到美國佛羅里達州的邁阿密市，選在馬那納溫伍德會議中心舉辦「大地之愛」海外畫展，共展出20件作品，將藝術創作跨出國界，傳播到世界各地。

黃琯予表示，疫情趨緩，邊境鬆綁後，國門大開，也再度讓國際藝術活躍起來。她把全世界周遭的人、事、地、物所衍生的大地之愛，經由她巧妙的畫筆、無窮的靈感，創作成一幅幅的藝術作品。

黃琯予昨日剛獲得台中市好人好事頒獎，並同步在美國舉辦「大地之愛」畫展，她也親自飛到美國，希望把台灣為世界和平貢獻力量的氛圍，以藝術方式呈現，並在畫展中高舉台灣國旗拍照，讓台灣藝術創作被世界看見。

黃琯予說，此次海外畫展，共展出20件作品，且都曾在台灣各地展出，獲得民眾與畫壇肯定好評；在美國舉辦畫展，也將來自世界各地藝術家聚集一起，宛如各國藝術家交流會，大家互相欣賞與學習，開闊更大的藝術靈感。