快訊

本土+1萬3098、境外+54、死亡+33 較上周降幅0.9%

苗栗銅鑼三層樓透天厝火警 國中小姊弟3人無生命徵象

孟耿如兼顧工作、育兒身心俱疲 怨黃子佼這件事嘆：我自己選的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝術家黃琯予遠赴美國辦畫展 讓世界看見台灣創作

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
藝術家黃琯予到美國舉辦「大地之愛」海外畫展，共展出20件作品，她也在畫展中高舉台灣國旗拍照，讓台灣藝術創作被世界看見。圖／黃琯予提供
藝術家黃琯予到美國舉辦「大地之愛」海外畫展，共展出20件作品，她也在畫展中高舉台灣國旗拍照，讓台灣藝術創作被世界看見。圖／黃琯予提供

療癒藝術家黃琯予，畫風明亮鮮麗，她成立「琯予藝術故事館」，致力推廣藝術美學。今年12月她遠渡重洋到美國佛羅里達州的邁阿密市，選在馬那納溫伍德會議中心舉辦「大地之愛」海外畫展，共展出20件作品，將藝術創作跨出國界，傳播到世界各地。

黃琯予表示，疫情趨緩，邊境鬆綁後，國門大開，也再度讓國際藝術活躍起來。她把全世界周遭的人、事、地、物所衍生的大地之愛，經由她巧妙的畫筆、無窮的靈感，創作成一幅幅的藝術作品。

黃琯予昨日剛獲得台中市好人好事頒獎，並同步在美國舉辦「大地之愛」畫展，她也親自飛到美國，希望把台灣為世界和平貢獻力量的氛圍，以藝術方式呈現，並在畫展中高舉台灣國旗拍照，讓台灣藝術創作被世界看見。

黃琯予說，此次海外畫展，共展出20件作品，且都曾在台灣各地展出，獲得民眾與畫壇肯定好評；在美國舉辦畫展，也將來自世界各地藝術家聚集一起，宛如各國藝術家交流會，大家互相欣賞與學習，開闊更大的藝術靈感。

美國 藝術家

延伸閱讀

高雄金馬賓館4周年 歲末壓軸大展有「藝」思

新北文化獎今頒獎 侯友宜攙81歲水墨藝術家李義弘上台

南方女神的逆襲 屏東美術館沉浸式展覽56名藝術家作品

嘉義最大蔗園馬賽克拼貼藝術 勤誠興業新廠房吸睛亮點

相關新聞

藝術家黃琯予遠赴美國辦畫展 讓世界看見台灣創作

療癒藝術家黃琯予，畫風明亮鮮麗，她成立「琯予藝術故事館」，致力推廣藝術美學。今年12月她遠渡重洋到美國佛羅里達州的邁阿密...

紐時賞析／西方武器相助 烏克蘭在砲戰中扭轉戰局

On the screen of a thermal imaging camera, the Russian armor...

中科管理局輔導有成 3學研團隊獲國科會「創業潛力獎」

中科管理局輔導22組新創團隊參加國家科學及技術委員會「創新創業激勵（FITI）計畫」，其中「AST.AI」、「絕菌重生」...

閱讀數學／消失的十天(下)

前兩篇我們提到了不同時期，閏年制度的演進。十六世季末時教皇一口氣取消了十天，彌平了過往的誤差...

會考生活英語／【網路購物篇】網購聖誕禮物退貨

★ 單字 1. package [ˈpæk.ɪdʒ ] n. 包裹（國中基礎1200字） 2. service [ˈsɝː.vɪs ] n. 服務（國中挑戰800字） ★ 實用字詞 1.

國中自然／胰島為何這麼重要？ 控制血糖的祕密在這裡

俗話說「民以食為天！」攝取營養對我們來說是至關重要的。進食並不光是將胃口滿足，連血糖都會因空腹和飽足而有所變化喔！而能調控血糖的激素，正是由散布在胰臟中的胰島所分泌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。