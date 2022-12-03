閱讀數學／消失的十天(下)

前兩篇我們提到了不同時期，閏年制度的演進。十六世季末時教皇一口氣取消了十天，彌平了過往的誤差。不只如此，教皇的眼光遠大，還要減緩未來繼續產生誤差。於是閏年的規定也做了些微調：「100的倍數年如果不是400的倍數就取消閏年」。所以1700、1800、1900這三個年份雖然是4的倍數，但依然沒有閏年，而1600、2000這些年份則維持閏年。看到這裡，如果開始浮現出地科老師的臉，不要懷疑，我們現在用的曆法就是440年前訂下的格里曆。

而新制度下，每400年只會有97個閏年，平均每年剩下365.2425天，離實際的365.2422天更接近了。誤差也變得更小了，需要長達3333年才會累積到1天，比128年就會累積1天的儒略曆精準許多。

從現在的觀點來看，格里曆無疑是更好的選擇，可惜一旦曆法和宗教有所牽扯，就不是所有國家都願意跟進了。俄羅斯就是其中一個例子，他們直到1918年才改用格里曆，這也導致了一些曆法錯亂的趣事。

像是1908年的倫敦奧運，俄羅斯組成的代表團，興高采烈抵達倫敦時才赫然發現，他們竟然遲到了12天（1582年到1908年又多累積了兩天誤差）！派出的4名參賽選手不只沒參加到開幕典禮，連預賽都錯過了。選手直接變觀眾，出征變出遊。

另外，在儒略曆1917年10月25日，俄羅斯爆發了革命，這是俄羅斯帝制被推翻的關鍵革命之一。俄國國內將此事件稱為「十月革命」，但有趣的是，因為其他國家用的格里曆已經來到11月7日，所以國際上也會說這是「十一月革命」。一個小小的日曆，裡面原來有這麼多說不完的故事，而這些故事，都是起源於一些計算的數學問題呢。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。