國中自然／胰島為何這麼重要？ 控制血糖的祕密在這裡
俗話說「民以食為天！」攝取營養對我們來說是至關重要的。進食並不光是將胃口滿足，連血糖都會因空腹和飽足而有所變化喔！而能調控血糖的激素，正是由散布在胰臟中的胰島所分泌。
胰島分泌的兩種激素，分別是胰島素與升糖素，它們能調節血液中的葡萄糖含量以及葡萄糖與肝糖間的轉換。若這兩種激素失調，就會對身體造成嚴重的影響！李鴻老師舉例，糖尿病的成因之一便是胰島素分泌過少，但胰島素分泌過多時也可能造成其它危機。在影片中，力宇教育的李鴻老師將會帶同學們了解胰島與兩種激素對人體的影響。快點開影片，一起更認識我們的身體吧！
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