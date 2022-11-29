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陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

扮演記者、採寫新聞 寒假好讀特派員招募中

聯合報／ 教育事業部
好讀特派員強調「真實體驗」，邀請策展人揭密幕後，學員採訪寫作模擬記者工作。資料照片。圖╱資料照片（教育事業部提供）
好讀特派員強調「真實體驗」，邀請策展人揭密幕後，學員採訪寫作模擬記者工作。資料照片。圖╱資料照片（教育事業部提供）

好讀周報明年寒假續辦「好讀特派員」記者營，回歸實體課程，結合日本動漫題材，舉辦模擬記者會，讓學員感受記者角色、採訪工作、即席寫新聞，透過真實體驗、任務導向的學習，讓孩子樂於寫作。

生活隨處可讀寫，常見牢騷其實多源自孩子對書寫主題無感。有鑑於此，好讀特派員與聯合數位文創合作，安排學員到台北華山文創園區半日遊，專人導覽「咒術迴戰展」和「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語展」，還有策展人揭密幕後，藉動漫主題喚起學習興趣。

好讀特派員已辦五屆，除教室聽講，更強調真實體驗，邀請文創策展人受訪，學員採訪後立即寫作，模擬記者工作。疫情解封，好讀特派員明年寒假實體再出發，活動從三天增為四天，一個營隊涵蓋記者、編輯和策展三種工作，沉浸式職業體驗有助孩子探索興趣。過去就有學員反映「第一次做這麼正式的訪談，很難忘」、「能夠真實感受記者的工作」、「讓我想要更了解這個職業」。

主辦單位透露，過去只讓學生完成個人新聞稿，明年冬令營增加團隊任務，學員將分組完成「展覽特刊」，包括下標題、編排版面，完整體驗報紙產的流程，訓練圖文編輯眼光，也考驗團隊合作能力。

「好讀特派員」冬令營明年1月31日起至2月3日止在聯合報總部辦理，歡迎小六到國三學生報名參加，額滿為止。學費原價6000元，12月23日前報名繳費可享早鳥價4400元，意者可洽（02）8692-5588分機3280 羅小姐或上聯合學苑查詢：https://udncollege.udn.com/17212/

明年寒假好讀特派員恢復實體課程，學員會參訪報社。圖╱資料照片（教育事業部提供）
明年寒假好讀特派員恢復實體課程，學員會參訪報社。圖╱資料照片（教育事業部提供）

文創 團隊

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