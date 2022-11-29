黑貓中隊基地古蹟群修復動工 盼建博物館重現珍貴歷史

桃園市政府今天下午舉辦「前空軍桃園基地設施群－35中隊飛機棚廠區附屬建物及05警戒區建物古蹟修復工程」開工祈福、施工說明會，副秘書長邱俊銘表示，航空城都市計畫開發案目前全面動工，開發區內有很多空軍基地（舊址）設施群達到古蹟標準，統計有60棟設施廣達13公頃，市政府積極保留包括辦理都市計畫變更，畫為公園或文化保留土地。

邱俊銘說，前空軍桃園基地設施群未來會陸續建設為航空城博物館園區，首先的動工的35中隊飛機棚和附屬建物，和05警戒區都是冷戰時期的的設施有50年歷史，修復經費高達4660萬元，市政府爭取到文化部和國防部軍備局的補助達77%，其他由市政府編預算配合，初步的工程希望設置駐地的工作站和辦公室，與提供未來地方文化活動使用，未來會在民國113年2月完成。

設計監造單位承熙建築事務所建築師詹益榮表示，動工典禮會場在過去的警戒區，還保留原有的圓拱型結構的機棚，採用抗爆混泥土，在當時是非常先進的混泥土技術，修復過程中發現混泥土結構沒什麼特別問題。

詹益榮指出有問題的是機棚上面約1.5公尺高的覆土層，當時是掩體作用避免被空中偵查發現，所以覆土以後雜草叢生，現在會造成漏水，也是要解決的問題，未來會有清土和修補覆土層下方裂縫的工作，再施作新的防水層，接著恢復原有的覆土層，這是35警戒區非常重要的工項。混泥土和鏽蝕的鋼筋修復，這方面因為有大量的工程經驗，比較沒問題，也會重現原有的標線、標語呈現文化資產的價值。

35中隊就是聞名的「黑貓中隊」空軍秘密偵察部隊，隊徽為「黑貓」。兩岸冷戰期間，美方提供精密先進的飛機和技術支援，台灣提供飛行員和後勤基地，黑貓中隊部隊當年就駐紮「桃園空軍基地（大園）」，表面是「空軍氣象偵查」，實際上使用洛克希德的U2偵察機，當時是全世界最先進的高空偵察機。

文化局表示，「前空軍桃園基地設施群」是台灣重要的國防軍事基地，見證台海的戰爭與和平，105年6月3日公告指定市定古蹟，並經擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（簡稱航空城都市計畫）劃定為7處公園用地與古蹟保存區，面積達13公頃，保存60多棟建築與設施物，是軍事史蹟保存與新都市計畫整合的重大市政計畫，更獲文化部列選為再造歷史現場計畫。

文化局說明，工程計畫因為古蹟建物眾多，且涉及航空城都市計畫，所以採分期分區方式進行修復。考量古蹟的歷史價值及損毀狀況，先以05警戒區及35中隊飛機棚廠為修復標的。

「05警戒區」前身為臺灣空防最前線的緊急起飛待命地點，構建於民國61年，由作戰飛行員及機務人員進駐，警戒室獨立於機庫之外。4座機庫與警戒室有通道互通，提高人員機動性，是空防戰鬥的象徵且極具重要的歷史意義。「35中隊飛機棚廠區」在前期計畫主要為緊急修復工程，這次針對周邊部分附屬建物結構損壞較嚴重區域修復。

工程主要項目為假設工程、修復工程、再利用工程及機電工程，預算5916萬元，文化部補助3254萬元、國防部軍備局1331萬、地方配合款1331萬元，決標金額4660萬，設計監造單位為承熙建築師事務所，施工廠商為文利營造有限公司。