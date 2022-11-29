國民黨智庫連署搶救蘭千山館文物 故宮：協商中

原寄存於故宮的「蘭千山館」文物，日前因庫房空間不足而終止寄存合約，引外界非議。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖為此發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，今召開記者會要求故宮繼續簽訂蘭千山館文物寄存合約，並呼籲文化部以文資法將褚遂良的「黃絹本蘭亭」以及懷素的「小草千字文」指定為國寶，避免珍稀古物流落海外。故宮則回應，本案雙方目前仍在協商中。

「蘭千山館」為板橋林家林柏壽的齋名，林柏壽於1969將收藏的331件歷朝稀珍書畫文物寄存故宮博物院（後增至349件），供大眾博覽，並附上100萬展曝費，聲明來日若故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留中山博物院（外雙溪故宮）。日前卻傳出故宮與寄存品「蘭千山館」文物不再續約。

陳學聖表示，故宮突然在合約到期前兩周要求林家取回寄存文物，讓林家後人措手不及，也令外界擔心若這些重要文物將來流落到拍賣市場，有很大可能離開台灣，違背當初林柏壽期盼「文物留台灣」的美意。

中華語文教育促進協會祕書長段心儀則說，「黃絹本蘭亭」及「小草千字文」前兩年還到日本展出，當時備受重視，這些文物放在故宮58年，重要性不可言喻，尤其裡面有不少民間作品與女性書畫，呈現民間文化多采多姿，不但展現台灣人對文物的喜好、愛鄉土之情，離開故宮將是故宮的大損失。

輔大日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎也說，台灣的護國神山不只台積電，故宮也是護國神山，蘭千山館文物不該只屬於林家，而是全體華人的文化資產。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，沒有文化傳承，就沒有文化創新，如果國寶「被流亡」，國際接受到的訊息就是中華民國根本不在意文化寶藏與傳承，不在乎文化力量。

陳學聖說，發起連署無關藍綠，呼籲故宮不要用顏色看待問題。故宮不續約的理由是儲藏空間有限，但立委到故宮視察時典藏空間不夠的只有4個櫃，且故宮南院空間還很大，故宮還稱一般博物館只收法人寄存，沒收自然人寄存，這是錯誤說法，國外就有非常多爭取自然人寄存文物作為重要藏品的案例。

對於私有文物無法由政府部門提報為國寶，陳學聖表示，文資法第65條第2項寫得很清楚，主管機關應定期普查或接受個人、團體提報，即文化部或地方政府文化局本來就有普查責任，個人或團體也可提報，且依文資法68條，政府機關保存或管理的古物，應擇其價值較高者，審查指定為國寶、重要古物並辦理公告，寄存也是保存管理的項目之一，所以故宮本來就責無旁貸，文化部更是要予以督導，「文資法我比故宮還熟，請故宮不要拿文資法問我們，真的比你懂」。

對此，故宮說，蘭千山館文物為私人所有，其寄存合約於日前到期。故宮已請寄存人取回，並在寄存人要求下，給予取回作業緩衝期。至於是否與物主協商新的寄存合約，至今雙方皆未談及。籲請外界尊重文物所有人意願及隱私，請勿引用早已失效之約定內容，隨意解釋所有人的先輩意願，諸如「永存故宮」、「以寄代捐」等等無憑據說法。

故宮表示，目前本案雙方仍在協商中，未來故宮將以符合博物館倫理為前提，制定更完備的寄存制度，並在尊重所有人意願下協商新的合約。