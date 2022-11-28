新北市圖搶搭金馬熱潮 邀聞天祥解析金馬59得獎作品

新北市立圖書館搶搭金馬熱潮，12月邀請知名影評人、金馬執委會執行長聞天祥、金馬視覺特效導演嚴振欽，陪大家回顧點亮金馬榮耀之路的作品，還有電影工作坊、金馬主題書展與影展，教民眾如何看懂好電影。

新北市立圖書館「光影職粹」閱讀金馬系列活動，12月份將於新北市31個圖書分館輪番放映歷年金馬電影，帶大家重溫精采金馬好片，同時搭配電影工作坊、電影主題書展，以及專業影評人與導演的「電影後聊聊」，帶大家用更深更廣的視角看懂電影。

12月11日由知名影評人聞天祥「金馬影展面面觀」，深度解析今年第59屆金馬獎的得獎與入圍影片，帶領民眾解構電影、看懂電影，12月17日則邀請到2021年以「月老」獲第58屆電影金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽導演，將和大家分享他如何創造各種奇幻世界，揭密電影背後的故事及視覺特效技術。

另外三場次的「電影工作坊」，分別在12月3日由陳聖哲老師在新店分館開設短視頻、短影音平台構思與拍攝課程，、12月4日由導演蘇文聖在總管開課、12月24日由特效師曾懷儒在總館開設從視覺特效看電影，讓大家從中了解電影的內涵、以及如何編劇、拍攝、剪接、特效製作等。

電影工作坊即日起免費開放報名，前10名報名者可獲得精美小禮物；12月1日至12月25日總館及新北市31圖書分館亦同步推出「一步一腳印 pro解電影」主題書展與影展，還有「FB快閃活動」可以免費抽秀泰影城電影票。