台灣租書店與百年漫畫史 首度前進日本漫畫博物館

日本北九州市漫畫博物館舉辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展，向日本民眾介紹台灣漫畫的百年發展史。此展由文化部駐日台灣文化中心與國立台灣歷史博物館合辦，展覽即日起在日本北九州市漫畫博物館展出，至明年1月22日。

本次展覽由國立台灣歷史博物館國家漫畫博物館籌備小組策展，以「租書店」為主題，爬梳台日漫畫的交集與歷史脈絡，從日治時代的台灣租書店談起，乃至戰後武俠漫畫風潮、審查制度下的漫畫及21世紀數位時代下租書店所面臨的挑戰，同時呈現精采的當代台灣漫畫，讓日本大眾對台灣漫畫有更多認識。

此外，現場也展出台灣駐村漫畫家柚子、PETER MANN在駐村期間中繪製的漫畫作品。

文化部政務次長李靜慧表示，日本漫畫陪伴了許多台灣人童年生活，這是文化部首次在日本漫畫博物館辦理台灣漫畫展覽，可謂台日漫畫交流史上的重要里程碑，希望日本朋友們能透過本展認識台灣漫畫的魅力。