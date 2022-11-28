劉舒律同名個展 台中葫蘆墩文化中心有獨特藝術展示

台灣現代新秀抽象藝術家劉舒律即日起至12月18日，在台中市葫蘆墩文化中心辦理「劉舒律同名個展」，首度嘗試社會性別議題創作及大型裝置藝術，透過自創樂曲的導引，創造一種身歷其境的多感官饗宴，呈現獨特的藝術展示方式。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，劉舒律從小接受音樂藝術培養，16歲時參加「超偶」節目進入36強，此次展覽將創作結合熱愛的音樂，為其中6幅畫作譜寫樂曲，民眾可使用手機掃瞄作品旁的連結碼，透過載具耳機即可聆賞呼應畫作情境的優美樂聲，沉浸「用耳朵聽畫」的藝術體驗。

劉舒律表示，他反思自己身為女同性戀者的個人經歷，開展一系列思考同志族群（LGBTQ）、種族歧視等時事主題的創作；展場內鮮明炫目燈管裝置藝術「LOVE & PEACE」，及地板上鋪設泡泡紙巨型輸出，呈現種族與性別歧視無所不在，身處多元世界中，每個人都是獨一無二也值得被愛。

以單純、美好與和平的信念，建構出每個人可以盡情闡述想法的安全地帶；「家在哪裡？」質地粗糙的白板排列三角形、矩形織物，各種同志族群標籤的潦草文字，隱現面對遭受性別認同偏見所激發的力量。