快訊

柯文哲積極拉攏國民黨人士 朱立倫抬轎或坐轎牽動出走潮

中國學生大喊「Free China！」倫敦響應白紙抗爭

高雄驚傳砍人案！疑債務糾紛 男吃早餐被砍傷雙腳凶嫌逃逸

劉舒律同名個展 台中葫蘆墩文化中心有獨特藝術展示

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「家在哪裡」各種LGBT標籤的潦草文字，隱現面對遭受性別認同偏見所激發的力量。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
「家在哪裡」各種LGBT標籤的潦草文字，隱現面對遭受性別認同偏見所激發的力量。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台灣現代新秀抽象藝術家劉舒律即日起至12月18日，在台中市葫蘆墩文化中心辦理「劉舒律同名個展」，首度嘗試社會性別議題創作及大型裝置藝術，透過自創樂曲的導引，創造一種身歷其境的多感官饗宴，呈現獨特的藝術展示方式。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，劉舒律從小接受音樂藝術培養，16歲時參加「超偶」節目進入36強，此次展覽將創作結合熱愛的音樂，為其中6幅畫作譜寫樂曲，民眾可使用手機掃瞄作品旁的連結碼，透過載具耳機即可聆賞呼應畫作情境的優美樂聲，沉浸「用耳朵聽畫」的藝術體驗。

劉舒律表示，他反思自己身為女同性戀者的個人經歷，開展一系列思考同志族群（LGBTQ）、種族歧視等時事主題的創作；展場內鮮明炫目燈管裝置藝術「LOVE & PEACE」，及地板上鋪設泡泡紙巨型輸出，呈現種族與性別歧視無所不在，身處多元世界中，每個人都是獨一無二也值得被愛。

以單純、美好與和平的信念，建構出每個人可以盡情闡述想法的安全地帶；「家在哪裡？」質地粗糙的白板排列三角形、矩形織物，各種同志族群標籤的潦草文字，隱現面對遭受性別認同偏見所激發的力量。

劉舒律以作品「同樂」表達人們同聚分享感受、真實交流的快樂；「黑人的命也是命」創作靈感源自美國警方的執法過當導致黑人喬治·弗洛伊德的死亡事件，紅色印記的鮮血隱喻當時他被壓制在地的抵抗掙扎與悲憤的意象，深黑畫布有如痛苦堆疊的夜暮，對於種族與性別歧視另一視角的省思。

「黑人的命也是命」作品，隱喻黑人喬治·弗洛伊德壓制在地的抵抗掙扎與悲憤的意象。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
「黑人的命也是命」作品，隱喻黑人喬治·弗洛伊德壓制在地的抵抗掙扎與悲憤的意象。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
「劉舒律同名個展」以社會性別議題創作及大型裝置藝術，呈現獨特的藝術展示方式。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
「劉舒律同名個展」以社會性別議題創作及大型裝置藝術，呈現獨特的藝術展示方式。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

裝置藝術 性別歧視 畫作

延伸閱讀

凱特摩絲裸身上座？ Bottega Veneta大秀藝術椅限量問世

北市大攜手法國葡萄酒文化協會 布局歐亞學術新平台

日本瀨戶內海上的藝術之島，建築迷和藝術迷絕對不能錯過！

喚醒皮膚癌警覺 澳洲海灘數千人脫光拍藝術作品

相關新聞

寫作教室／你對這件事有什麼看法？ 國寫「知性題」立場與論證

「你對這件事有什麼看法？」這樣的問句除了經常出現在日常生活之中，國寫的「知性題」考驗同學的亦是如此，即你如何對某件事呈現...

閱讀數學／消失的十天(中)

上篇我們提到，從前羅馬時期的閏年只有「4年一閏」。雖然當時的人們都覺得這個閏年制度非常精準，但誤差依然存在，一天差不多1.85秒，一年下來就多算了11分鐘左右，只要經過了128年...

紐時賞析／西方武器相助 烏克蘭在砲戰中扭轉戰局

On the screen of a thermal imaging camera, the Russian armor...

新北市圖搶搭金馬熱潮 邀聞天祥解析金馬59得獎作品

新北市立圖書館搶搭金馬熱潮，12月邀請知名影評人、金馬執委會執行長聞天祥、金馬視覺特效導演嚴振欽，陪大家回顧點亮金馬榮耀...

台灣租書店與百年漫畫史 首度前進日本漫畫博物館

日本北九州市漫畫博物館舉辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」特展，向日本民眾介紹台灣漫畫的百年發展史。此展由文化部駐日台灣文...

劉舒律同名個展 台中葫蘆墩文化中心有獨特藝術展示

台灣現代新秀抽象藝術家劉舒律即日起至12月18日，在台中市葫蘆墩文化中心辦理「劉舒律同名個展」，首度嘗試社會性別議題創作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。