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寫作教室／只會「開門見山法」？ 不妨試試打造小說感「開頭」

聯合報／ 作家 張日郡／撰寫
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

「那是一個晴朗的早晨。天空湛藍的臉被一枚飛彈所劃破，校園鐘聲被槍聲所掩蓋，戰車履帶揚起了操場的紅色塵土，一名士兵正躲在壕溝裡趁著空襲的空檔，他將筆電連上微弱的手機網路訊號，開啟了視訊，給遠方的孩子上課。他是一名老師……。」

以上是我文章的「開頭」，並未全然虛構，取材自《好讀周報》裡的一則新聞〈戰壕裡上課〉。我改寫的動機，除了是這則新聞與照片讓同是老師的我大感震撼、深受感動之外，更多的是想為同學示範充滿「小說感」的情境開頭。

文章開頭，對於許多人（包含我）來說，常常是寫作的困擾之一。當然也可以直接使用從小學就會的「開門見山法」，或釋題、或將題幹文字換句話說，但當大部分的同學都這樣處理「開頭」時，「文章的鑑別度」也會產生改變，並不容易脫穎而出。

那麼，何妨再練習一種以上的開頭方式呢？本文的情境開頭，其實就是在描述中，放入人、事、時、地、物的線索，並藉由文學性的手法（這些國文教科書就有）去呈現，可達成之效果或歷歷如繪、或引人入勝、或耐人尋味，不一而足。既然已引起讀者之閱讀興趣，正文的二、三段再端出你的精彩故事，效果自然層層疊加，事半功倍。

情境開頭，仍和審題有很大的關係。而本文示範的開頭，仍可符合幾種題目，例如：99年指考〈應變〉可談教學的變與不變、101指考〈我可以終身奉行的一個字〉可談教學的「義」與「易」、102指考「遠方」可談有學生在的地方就不叫遠方、105指考〈舉重若輕〉可談在教育面前，「戰爭」反「重」為「輕」等等，均可隨著題目而轉換敘事重點。

最後，如何獲取「小說感」並練習「情境開頭」呢？閱讀，才能輸出。最近閱讀了哪些小說與電影，你對於哪些「情境」印象深刻呢？也許就可進一步取材，再轉化成你自己獨特的情境開頭。

作文 寫作教室 戰爭

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